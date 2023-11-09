Сьомий Український Жіночий Конгрес: яка мета цього річного заходу та що відомо про спікерів

Український Жіночий Конгрес відбудеться вже всьоме. На кожному конгресі обговорюють актуальні питання та шукають шляхи розв’язання проблем.

Сьомий Український Жіночий Конгрес відбудеться в Києві 22-23 листопада 2023 року. Він буде присвячений темі паритетної участі жінок і чоловіків у процесах відбудови України.

Деталями щодо сьомого Українського Жіночого Конгресу поділилася його співзасновниця та віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

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Олена Кондратюк повідомила, що гостями Конгресу стануть жінки, які роблять надзвичайні речі під час війни.

На цьому заході планують дослідити питання проявів лідерських якостей жінок під час воєнних викликів, а також почути думку уряду щодо можливостей держпідтримки жінок в бізнесі та конкретні приклади соціальної адаптації ветеранок.

Кондратюк стверджує, що загальна мета Конгресу полягає у тому, щоб домогтися, щоб жінки були паритетною з чоловіками складовою відбудови України та мали змогу впливати на процеси й рішення без дискримінації й “скляних стель”.

За словами співзасновниці Конгресу, зірковими спікерами на заході будуть як жінки, так і чоловіки. Але точну інформацію з іменами спікерів оголосять пізніше.

Ти можеш зареєструватися для участі у сьомому Українському Жіночому Конгресі за посиланням.

Попри те, що ми вже не одне століття боремося за рівні права, жінкам все ще можуть не довіряти якоїсь роботи, адже вважають, що ті не впораються через сімейні обставини. Раніше ми розповідали, як боротися з дискримінацією на роботі жінок, які мають дітей.

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