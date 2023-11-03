Не нужно больше ехать в суд — как оплатить штраф за админнарушения в приложении Дія

В приложении Дія есть много полезных функций и появляется все больше новых. Теперь украинцы могут заплатить штраф за админнарушения в приложении Дія.
Мы расскажем, что известно об оплате штрафа за админнарушения в приложении Дія и как это сделать.
О новой функции в Дії рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
— По опрометчивости можно совершить админнарушения. К примеру, закурить в неустановленном месте или нарушить правила торговли. После этого человека ждет штраф, запускающий долгий и скучный процесс.
Нужно ехать в суд и стоять в очередях, чтобы получить постановление и реквизиты для оплаты штрафа и судебного сбора. И только потом идти в банк.
Теперь все в приложении Дія. Необходимо открыть раздел Судебные дела или Судебные штрафы, выбрать штраф и оплатить его. Это все. Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело, — сказал Федоров.
Услуга реализуется Минцифрой вместе с Государственной судебной администрацией, ГП Центр судебных сервисов и ГП Информационные судебные системы.
Украинцы используют Дію для оформления различных услуг. Ранее мы рассказывали, как оформить субсидию через приложение Дія.
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