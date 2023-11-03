Не потрібно більше їхати до суду — як сплатити штраф за адмінпорушення у Дії

У застосунку Дія є багато корисних функцій і з’являється дедалі більше нових. Відтепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення у Дії.

Ми розповімо, що відомо про сплату штрафу за адмінпорушення у Дії та як це зробити.

Сплата штрафу за адміністративне правопорушення у Дії

Про нову функцію у Дії розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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— Через необачність можна вчинити адмінпорушення. Наприклад, закурити в невстановленому місці або порушити правила торгівлі. Після цього на людину чекає штраф, який запускає довгий і нудний процес.

Потрібно їхати до суду та стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу й судового збору. І лише потім іти в банк.

Тепер усе в Дії. Потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Це все. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу, — сказав Федоров.

Як сплатити штраф за адмінпорушення у Дії

Авторизуватися. Натиснути “Послуги” — “Штрафи” — “Судові штрафи”. Вибрати потрібний штраф. Сплатити штраф з Google чи Apple Pay.

Послуга реалізовується Мінцифрою разом з Державною судовою адміністрацією України, ДП Центр судових сервісів та ДП Інформаційні судові системи.

Українці використовують Дію для оформлення різних послуг. Раніше ми розповідали, як оформити субсидію через Дію.

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