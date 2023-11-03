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Не потрібно більше їхати до суду — як сплатити штраф за адмінпорушення у Дії

Богдана Макалюк, журналістка сайту 03 Листопада 2023, 13:00
Штраф за адмінпорушення у Дії: інструкція, як сплатити
Фото: Pexels

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