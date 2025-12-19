Применяемые штрафы не действуют: омбудсмен предлагает повысить санкции языкового закона вдвое

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к Кабмину с предложением повысить штрафы за нарушение закона, касающегося функционирования украинского языка — подробнее читай в материале.

Штрафы за нарушение закона могут возрасти вдвое: что известно

Как отмечалось в обращении, действующие штрафы не выполняют ту функцию, которую они должны выполнять, а также не останавливают нарушителей от игнорирования закона:

Действующие размеры административных взысканий за нарушение требований Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не обеспечивают надлежащего превентивного эффекта и не стимулируют субъектов правонарушений к их устранению, — отметила уполномоченная.

Также Ивановская отметила, что за последние годы количество обращений граждан по поводу нарушений языкового законодательства все больше и больше, в частности это касается сферы обслуживания, рекламы, интернет-ресурсов и публичной информации.

Символические штрафы не соразмерны с экономической выгодой, которую получают отдельные субъекты хозяйствования, системно игнорируя требования закона, а потому не мотивируют к добровольному выполнению языковых норм.

Она подчеркнула, что ужесточение ответственности является необходимым условием для обеспечения действенности языкового законодательства и государственного языка как элемента нацбезопасности Украины.

