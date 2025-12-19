Чинні штрафи не діють: омбудсменка пропонує підвищити санкції мовного закону вдвічі

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабміну з пропозицією підвищити штрафи за порушення закону, що стосується функціонування української мови — детальніше читай у матеріалі.

Штрафи за порушення закону можуть зрости вдвічі: що відомо

Як зазначалось у зверненні, чинні штрафи не виконують тієї функції, яку мають виконувати, а також не зупиняють порушників від ігнорування закону:

Чинні розміри адміністративних стягнень за порушення вимог Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної не забезпечують належного превентивного ефекту та не стимулюють суб’єктів правопорушень до їх усунення, — зазначила уповноважена.

Також Івановська зазначила, що за останні роки кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства все більше й більше, зокрема це стосується сфери обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів та публічної інформації.

Символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм.

Вона підкреслила, що посилення відповідальності є необхідною умовою задля забезпечення дієвості мовного законодавства та державної мови як елемента нацбезпеки України.

Раніше ми писали, що українська музика стає все більш популярною — читай у матеріалі, скільки людей слухають наші пісні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!