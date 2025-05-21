Музыка окупантов во Львове: на соревнованиях бодибилдер выступил под российскую песню

18 мая во Львове прошли официальные соревнования федерации WABBA Украина (Украинская федерация бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса). Однако не обошлось без скандалов. Один из участников провел свое выступление под российскую музыку.

Организаторы никак не отреагировали на инцидент и не дисквалифицировали участника, рассказала сразу после выступления участница сообщества Виктория Саксон.

Спортсмен выступил под российскую музыку во Львове: детали

По ее словам, во время выступления одного из участников, являющегося не только атлетом, но и членом федерации и судейского корпуса, на сцене звучала российская музыка.

— Федерация не сделала никаких замечаний ни во время выступления, ни после него. Напротив, спортсмен был награжден вторым местом, — добавила Виктория.

Оказалось, что конкурсантом был бодибилдер и тренер Андрей Шарапов. Сейчас его личная страница в Instagram закрыта, поэтому отреагировал ли он на обвинения неизвестно.

— Это плевок в лицо всем защитникам, которые каждый день отдают свою жизнь за нашу независимость. Я считаю, что ни один спортсмен в Украине не вправе выступать под российскую музыку. Ни у одной украинской федерации нет морального или правового права это толеровать, — написала Виктория Саксон и приложила видео выступления.

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19 мая WABBA Ukraine высказали официальную позицию по поводу инцидента во время Открытого Кубка Украины по бодибилдингу во Львове. Там извинились за ситуацию, которая возникла во время произвольной программы одного из участников.

Организация подчеркнула, что еще с момента создания федерации в 2005 году единственным языком выступлений является украинский.

— Президент федерации является действующим военнослужащим Вооруженных Сил Украины, а сами соревнования неоднократно сопровождались благотворительными инициативами в поддержку армии, в частности, проведением аукционов в пользу ВСУ, — подчеркнули в WABBA.

Также в рамках турниров традиционно соперничают и атлеты с инвалидностью. Поэтому руководство сожалеет, что, несмотря на ценности и стандарты, в соревновательном процессе допустили выступление с российской музыкой.

Результаты выступления Андрея Шарапова уже аннулировали, а в регламент соревнований внесли изменения, запрещающие использование музыкального сопровождения на языке агрессора в произвольных программах.

Кроме того, были введены предварительные проверки музыкального сопровождения всех участников, инструктаж судейской и технической команд по соблюдению языковых стандартов и отдельная информационная кампания среди спортсменов по поводу требований к музыке.

— Мы благодарны всем, кто выразил неравнодушную позицию, и уверяем: подобные инциденты больше не повторятся. Федерация WABBA UKRAINE остается на основе национального достоинства, патриотизма, поддержки наших воинов и популяризации здорового образа жизни в свободной, независимой Украине, — напоследок добавили в федерации.

Бодибилдер Андрей Шарапов прокомментировал ситуацию вокруг своего выступления и объяснил, почему выбрал именно этот трек. По его словам, композицию специально для него создал друг ко Дню рождения – музыку написали отдельно, а голос для озвучки использовали искусственный интеллект. Это, подчеркнул спортсмен, не песня русского исполнителя, несмотря на использование русскоговорящего текста.

Трек – подарок от моего друга из Днепра. Он знает, что такое прилеты, поддерживает ВСУ и сам донатит на армию, — пояснил Шарапов.

Он также согласился с решением об аннулировании его результатов на соревнованиях, подчеркнув, что в дальнейшем будет согласовывать музыкальное сопровождение с организаторами. По словам спортсмена, никакого политического смысла в выборе трека он не закладывал и регулярно бесплатно тренирует раненых военных.

Напомним, что МИД рассказывал, сколько спортсменов убила Россия во время войны.

Фото: WABBA Ukraine

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