Все дороги ведут домой! Сколько человек сейчас живет в Киеве и изменила ли что-то война

Сколько бы слов не было написано о столице Украины, киевляне все равно не устают признаваться в любви городу и после долгих месяцев в скитаниях на чужбине возвращаются домой.

Советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец в эфире Эспрессо рассказал, что количество людей, проживающих в городе, почти вернулось к отметке перед 24 февраля 2022 года.

Сколько человек живет в Киеве по состоянию на май 2023 года

Сейчас в столице — около 3,6 млн человек в противовес 3,9 млн, которые были до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Также советник городского головы Киева рассказал, что меньше всего в городе было людей в марте 2022 года — 1,3 млн человек. Но уже в апреле это количество начало расти.

Дмитрий Белоцерковец отмечает, что гораздо важнее сейчас, что экономическая активность в Киеве тоже увеличивается, начинает больше работать бизнес, в том числе сфера обслуживания.

Мы все понимаем, что это нужно, чтобы у нас были налоги, которые нам необходимо тратить, прежде всего, на нашу национальную безопасность.

Но, несмотря на свою неудачу в захвате украинской столицы, российские оккупанты продолжают атаковать город. Читай о ночной атаке на Киев 3 мая.

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