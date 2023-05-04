Усі дороги ведуть додому! Скільки людей зараз живе у Києві та чи змінила щось війна

Скільки б слів було не написано про столицю України, кияни все одно не втомлюються зізнаватись в коханні улюбленому місту та після довгих місяців у поневіряннях на чужині повертаються додому.

Радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець в ефірі Еспресо розповів, що наразі кількість людей, які проживають у місті майже повернулась до позначки перед 24 лютого 2022 року.

Скільки людей живе у Києві станом на травень 2023 року

Наразі у столиці — близько 3,6 млн людей у противагу 3,9 млн, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Також Радник міського голови Києва розповів, що найменше у місті було людей у березні 2022 року — 1,3 млн осіб. Та вже у квітні ця кількість почала зростати.

Дмитро Білоцерковець зазначає, що значно важливіше зараз, що економічна активність у Києві теж збільшується, починає більше працювати бізнес, зокрема сфера обслуговування.

Ми всі розуміємо, що це потрібно, щоб у нас були податки, які нам необхідно витрачати, насамперед на нашу національну безпеку.

Та попри свою невдачу у захопленні української столиці російські окупанти продовжують атакувати місто. Читай про нічну атаку на Київ 3 травня.

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