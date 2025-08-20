Средний чек украинца: Нацбанк подсчитал расходы в 2025 году

Украинцы все чаще обращаются к безналичным платежам, утверждает Национальный банк Украины. Это подтверждает статистика использования платежных карт за первое полугодие 2025 года.

В целом количество операций в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт за этот период составило 4 596,2 млн раз. Их общая сумма — 3 399,7 млрд грн.

Из них безналичными были 4 379,5 млн операций на общую сумму 2 218,4 млрд грн. Это на 12,6% и на 11,2% больше по сравнению с соответствующим периодом в 2024 году.

Нацбанк проанализировал, куда чаще всего тратят средства украинцы.

Как и сколько украинцы тратят деньги: статистика НБУ

Доля безналичных операций в первом полугодии 2025 года составила 65,3% от общей суммы операций с платежными картами. Анализ распределения по видам свидетельствует, что больше операций приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях — 73,9% и 49,9% соответственно.

Переводы с карты на карту составляли менее десятины по количеству (7,6%) и менее трети по сумме (27,4%). Оплата товаров и услуг в интернете составила 16,1% по сумме и 13,8% по количеству.

В целом с января по июль средняя сумма одной операции составляла:

в торговой и сервисной сетях — 342 грн (в первом полугодии 2024 года — 321 грн);

перевод с карты на карту — 1 835 грн (в прошлом году — 1 936 грн);

оплата товаров и услуг в интернете — 589 грн (в 2024 — 543 грн).

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях выросло на 7,9% по сравнению с январем и теперь составляет 535,9 тысяч. Количество пунктов продаж и оказания услуг, принимающих платежные карты, увеличилось на 10,1% (до 570,9 тысячи).

Банкоматная сеть с начала 2025 года стала меньше на 1,2% и насчитывала 15,5 тысячи банкоматов. За первое полугодие общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 140,2 млн (на 6% больше по сравнению с январем).

Количество активных платежных карт, которые ежемесячно использовали для операций, как и количество бесконтактных платежных карт, почти не изменилось.

В Украине становятся популярны бесконтактные платежи

В целом в июне более половины (59,8%) активных платежных карт были бесконтактными.

В Украине становятся популярнее токенизированные платежные карты. Их количество с начала 2025 года увеличилось на 8% (до 17,8 млн. штук). Среди всех активных платежных карточек токенизирована почти каждая третья (30,6%).

Все меньшее количество операций в торговой сети осуществляется с физическим считыванием данных с носителя карты. В первом полугодии она составила 2,8% по сумме и 2% по количеству (в 2024 году — 6,4% и 5,1% соответственно).

Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма в первом полугодии составила 1 075,5 млрд грн (в прошлом году — 854,6 млрд грн).

