Середній чек українця: Нацбанк підрахував витрати у 2025

Українці все частіше звертаються до безготівкових платежів, стверджує Національний банк України. Це підтверджує статистика використання платіжних карток за перше півріччя 2025 року.

Загалом кількість операцій в Україні та за її межами з використанням платіжних карток за цей період становила 4 596,2 млн разів. Їхня загальна сума — 3 399,7 млрд грн.

З них безготівковими були 4 379,5 млн операцій на загальну суму 2 218,4 млрд грн. Це на 12,6% та на 11,2% більше порівняно з відповідним періодом у 2024 році.

Нацбанк проаналізував, куди найчастіше витрачають кошти українці.

Як та скільки українці витрачають гроші: статистика НБУ

Частка безготівкових операцій у першому півріччі 2025 року становила 65,3% від загальної суми операцій із платіжними картками. Аналіз розподілу за видами свідчить, що найбільше операцій припадало на розрахунки в торгівельній та сервісній мережах — 73,9% та 49,9% відповідно.

Перекази з картки на картку становили менше десятини за кількістю (7,6%) та менше третини за сумою (27,4%). Оплата товарів і послуг в інтернеті сягнула 16,1% за сумою та 13,8% за кількістю.

Загалом з січня по липень середня сума однієї операції становила:

у торгівельній та сервісній мережах — 342 грн (у першому півріччі 2024 року — 321 грн);

переказ з картки на картку – 1 835 грн (торік — 1 936 грн);

оплата товарів та послуг в інтернеті — 589 грн (у 2024 — 543 грн).

Кількість активних pos-терміналів у торгівельній та сервісній мережах зросла на 7,9% у порівнянні з січнем і тепер становить 535,9 тисячі. Кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки збільшилася на 10,1% (до 570,9 тисячі).

Банкоматна мережа з початку 2025 року стала меншою на 1,2% та налічувала 15,5 тисяч банкоматів. За перше півріччя загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 140,2 млн (на 6% більше порівняно з січнем).

Натомість кількість активних платіжних карток, які щомісяця використовували для операцій, як і кількість безконтактних платіжних карток, майже не змінилася.

В Україні стають популярними безконтактні платежі

Загалом цьогоріч у червні понад половину (59,8%) активних платіжних карток були безконтактними.

В Україні стають популярнішими токенізовані платіжні картки. Їх кількість з початку 2025 року збільшилася на 8% (до 17,8 млн штук). Серед усіх активних платіжних карток токенізованою є майже кожна третя (30,6%).

Дедалі менше операцій в торгівельній мережі здійснюється з фізичним зчитуванням даних із носія картки. У першому півріччі вона становила 2,8% за сумою та 2% за кількістю (у 2024 році — 6,4% та 5,1% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума в першому півріччі становила 1 075,5 млрд грн (торік — 854,6 млрд грн).

