Преуспели, несмотря на все ужасы войны: сколько участников НМТ получили высшие баллы и по каким предметам

Основная сессия сдачи послешкольных экзаменов уже прошла. Украинский центр оценивания качества образования обнародовал результаты основных сессий Национального мультитеста.

Теперь экзаменационная часть осталась для большинства позади — поэтому в УЦОКО рассказали, какое количество участников НМТ получило самые высокие баллы и по каким предметам.

Какие предметы оказались самыми легкими и кто получил самый высокий балл по всем дисциплинам — читай дальше.

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Самые высокие баллы НМТ: кто получил

Украинским юношам и девушкам действительно есть чем гордиться: они смогли не только продолжить обучение на высоком уровне, но и выдержать все испытания войны.

Итак, при сдаче основной сессии НМТ, 3227 участников смогли получить максимальную оценку в 200 баллов по одному предмету.

408 абитуриентов смогли набрать максимальный балл по двум предметам, а за все три предмета максимальные 200 баллов получили 50 учеников.

Больше всего поступающих получили высший балл по математике — 1871, и по украинскому языку — 1095. Эти два предмета были обязательными, — отмечают в УЦОКО.

200 баллов по предметам получили:

1871 ученик — математика;

1095 учеников — украинский язык;

760 учеников — английский язык;

273 ученика — история Украины;

126 учеников — биология;

28 учеников — физика;

26 учеников — химия;

11 учеников — немецкий язык;

2 ученика — испанский язык;

1 ученик — французский язык.

Как самостоятельно пересчитать оценку НМТ по 12-бальной шкале, мы объясняли ранее.

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