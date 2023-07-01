Преуспели, несмотря на все ужасы войны: сколько участников НМТ получили высшие баллы и по каким предметам

Основная сессия сдачи послешкольных экзаменов уже прошла. Украинский центр оценивания качества образования обнародовал результаты основных сессий Национального мультитеста.
Теперь экзаменационная часть осталась для большинства позади — поэтому в УЦОКО рассказали, какое количество участников НМТ получило самые высокие баллы и по каким предметам.
Какие предметы оказались самыми легкими и кто получил самый высокий балл по всем дисциплинам — читай дальше.
Украинским юношам и девушкам действительно есть чем гордиться: они смогли не только продолжить обучение на высоком уровне, но и выдержать все испытания войны.
Итак, при сдаче основной сессии НМТ, 3227 участников смогли получить максимальную оценку в 200 баллов по одному предмету.
408 абитуриентов смогли набрать максимальный балл по двум предметам, а за все три предмета максимальные 200 баллов получили 50 учеников.
Больше всего поступающих получили высший балл по математике — 1871, и по украинскому языку — 1095. Эти два предмета были обязательными, — отмечают в УЦОКО.
Больше всего поступающих получили высший балл по математике — 1871, и по украинскому языку — 1095. Эти два предмета были обязательными, — отмечают в УЦОКО.
200 баллов по предметам получили:
Как самостоятельно пересчитать оценку НМТ по 12-бальной шкале, мы объясняли ранее.
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