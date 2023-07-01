Досягли успіху, попри всі жахи війни: скільки учасників НМТ отримали найвищі бали та з яких предметів

Основна сесія складання післяшкільних екзаменів вже минула. Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив результати основних сесій Національного мультитесту.
Тепер екзаменаційна частина залишилася для більшості позаду, тож в УЦОЯО розповіли, яка кількість учасників НМТ отримала найвищі бали та з яких предметів.
Які предмети виявилися найлегшими та хто отримав найвищий бал з усіх дисциплін — читай далі.
Українські юнаки та юнки справді мають чим пишатися: вони змогли не лише продовжити навчання на високому рівні, а й витримати всі випробування війною.
Отже, під час складання основної сесії НМТ, 3227 учасників змогли отримати максимальну оцінку у 200 балів з одного предмета.
408 вступників змогли набрати максимальний бал з двох предметів, а з усіх трьох предметів максимальні 200 балів отримали 50 учнів.
Найбільше вступників отримали вищий бал з математики — 1871, та з української мови — 1095. Ці два предмети були обов’язковими, — зазначають в УЦОЯО.
Найбільше вступників отримали вищий бал з математики — 1871, та з української мови — 1095. Ці два предмети були обов’язковими, — зазначають в УЦОЯО.
200 балів з предметів отримали:
Як самостійно вирахувати оцінку з НМТ у розрізі 12 балів, ми пояснювали раніше.
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