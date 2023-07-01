Досягли успіху, попри всі жахи війни: скільки учасників НМТ отримали найвищі бали та з яких предметів

Основна сесія складання післяшкільних екзаменів вже минула. Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив результати основних сесій Національного мультитесту.

Тепер екзаменаційна частина залишилася для більшості позаду, тож в УЦОЯО розповіли, яка кількість учасників НМТ отримала найвищі бали та з яких предметів.

Які предмети виявилися найлегшими та хто отримав найвищий бал з усіх дисциплін — читай далі.

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Найвищі бали НМТ: хто отримав

Українські юнаки та юнки справді мають чим пишатися: вони змогли не лише продовжити навчання на високому рівні, а й витримати всі випробування війною.

Отже, під час складання основної сесії НМТ, 3227 учасників змогли отримати максимальну оцінку у 200 балів з одного предмета.

408 вступників змогли набрати максимальний бал з двох предметів, а з усіх трьох предметів максимальні 200 балів отримали 50 учнів.

Найбільше вступників отримали вищий бал з математики — 1871, та з української мови — 1095. Ці два предмети були обов’язковими, — зазначають в УЦОЯО.

200 балів з предметів отримали:

1871 учень — математика;

1095 учнів — українська мова;

760 учнів — англійська мова;

273 учні — історія України;

126 учнів — біологія;

28 учнів — фізика;

26 учнів — хімія;

11 учнів — німецька мова;

2 учні — іспанська мова;

1 учень — французька мова.

Як самостійно вирахувати оцінку з НМТ у розрізі 12 балів, ми пояснювали раніше.

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