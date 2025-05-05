Skype прекратил работу: куда переведут миллионы пользователей

С сегодняшнего дня, 5 мая 2025, года платформа Skype прекращает свою работу. Сервис для видеообщения работал с 2003 года. О новости сообщил разработчик программы Microsoft. Что будет с аккаунтами пользователей Skype и куда их перенесут — рассказываем в материале.

Skype прекратил работу: что известно

Разработчики анонсировали закрытие программы Skype еще в конце февраля 2025 года. Переход из Skype в Microsoft Teams они назвали новой главой.

Способ нашего общения существенно изменился за эти годы. От обмена мгновенными сообщениями до видеозвонков технологии постоянно трансформировали то, как мы общаемся друг с другом.

Skype основали швед Никлас Зеннстрем и датчанин Янус Фриис. Также в создании принимали участие эстонские программисты. Когда вышла программа, звонки в Интернете стали бесплатными. После стремительного роста популярности программа стала терять позиции.

Более всего это стало заметно после того, как компания Microsoft выкупила Skype в 2011 году. Сама по себе программа не устарела, а проиграла конкуренцию.

Закрытие Skype: куда переводят пользователей

Так в компании сообщили, что аккаунты пользователей Skype перенесут в Microsoft Teams, и что самое важное — пользование останется бесплатным. В Teams останутся все функции Skype: вызовы один на один, многопользовательские вызовы, обмен файлами и сообщениями.

А добавятся функции планирования событий, проведения собраний, возможность приобщаться к сообществу. Пользователи Skype во время переходного периода имеют несколько вариантов:

Перейти на Microsoft Teams бесплатно. В приложение можно будет войти с логином и паролем от Skype. Чаты и контакты сохраняются. Экспорт данных Skype. Для тех, кому вариант перехода на Teams не подходит, останется возможность перенести данные о звонках, сообщениях и контактах.

Все изменения будут касаться не только тех, кто имеет бесплатный доступ к приложению, но и платный. Однако не для тех, у кого Skype для бизнеса. Данные Skype будут доступны до января 2026 года. После этого их полностью удалят.

Если же Microsoft Teams вместо Skype тебе не нравится, для видеозвонков и обмена данными ты можешь использовать следующие программы:

Zoom — больше всего подходит для видеоконференций и вебинаров. Является одной из самых популярных платформ видеосвязи. Имеет возможность групповых встреч, демонстрации экрана, записи встречи, обсуждений, фонов для звонков, интеграции с календарем.

Google Meet — интегрированный в Google, поэтому встречи будут оставаться в твоих Google-календарях или заметках. Обладает простым и понятным интерфейсом, поддерживает запись звонков в платной версии.

Discord — наиболее подходит для видеоконференций и аудиоконференций. Чаще всего используется геймерами. Есть возможность текстовых каналов обсуждений, обмена файлами, создания отдельных серверов общения.

Telegram — наиболее подходит для переписки, аудио- и видеозвонков. Первоначально является мессенджером. Есть возможность звонков один на один, а также групповых.

WhatsApp — в первую очередь мессенджер, который имеет возможность переписки, аудио- и видеозвонков. Программа использует сквозное шифрование по умолчанию для всех чатов и звонков.

FaceTime — возможность аудио- и видеозвонков для пользователей Apple. Встроенное приложение в устройствах Apple.

Viber — первоочередный мессенджер, который имеет возможность переписки, аудио- и видеозвонков. Сквозного шифрования нет.

Signal — в первую очередь мессенджер, имеющий возможность переписки, аудио- и видеозвонков. Имеет сквозное шифрование по умолчанию. Не сохраняет метаданные пользователей. Малое количество дополнительных функций.

Slack — популярная платформа для командной работы. Здесь можно обмениваться аудио- и видеозвонками, общаться в каналах по темам или отдельным проектам.

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