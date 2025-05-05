Новости

Skype прекратил работу: куда переведут миллионы пользователей

Анастасия Грубрина, журналист сайта 05 мая 2025, 16:00
Skype прекратил работу
Фото Unsplash
усик
Читать дальше
Усик завершает карьеру — почему и когда увидим прощальные поединки
Европейский союз
Читать дальше
Вдвое больше оружия для Украины: в Евросоюзе рассматривают новый способ помощи

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь