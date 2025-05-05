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Skype припинив роботу: куди переведуть мільйони користувачів

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 05 Травня 2025, 16:00
Skype припинив роботу
Фото Unsplash
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