Skype припинив роботу: куди переведуть мільйони користувачів

Відсьогодні, з 5 травня 2025 року, платформа Skype припиняє свою роботу. Сервіс для відеоспілкування працював з 2003 року. Про новину повідомив розробник програми Microsoft. Що буде з акаунтами користувачів Skype і куди їх перенесуть — розповідаємо в матеріалі.

Skype припинив роботу: що відомо

Розробники анонсували закриття програми Skype ще наприкінці лютого 2025 року. Перехід зі Skype до Microsoft Teams вони назвали новою главою.

Спосіб нашого спілкування суттєво змінився за ці роки. Від обміну миттєвими повідомленнями до відеодзвінків технології постійно трансформували те, як ми спілкуємося один з одним.

Skype заснували швед Ніклас Зеннстрьом та данець Янус Фріїс. Також у створенні брали участь естонські програмісти. Коли вийшла програма, дзвінки в мережі Інтернет стали безкоштовними. Після стрімкого зростання популярності програма стала втрачати позиції.

Найбільше це стало помітно після того, як компанія Microsoft викупила Skype у 2011 році. Сама по собі програма не застаріла, а програла конкуренцію.

Закриття Skype: куди переводять користувачів

Так, у компанії повідомили, що акаунти користувачів Skype перенесуть у Microsoft Teams, і що найважливіше — користування залишиться безкоштовним. У Teams лишаться всі функції Skype: дзвінки віч-на-віч, дзвінки на багато користувачів, обмін файлами та повідомленнями.

А додадуться функції планування подій, проведення зборів, можливість долучатися до спільнот. Користувачі Skype під час перехідного періоду мають кілька варіантів:

Перейти на Microsoft Teams безкоштовно. У застосунок можна буде увійти з логіном і паролем від Skype. Чати та контакти будуть збережені. Експортувати дані Skype. Для тих, кому варіант переходу на Teams не підходить, залишиться можливість перенести дані про дзвінки, повідомлення та контакти.

Усі зміни стосуватимуться не лише тих, хто має безкоштовний доступ до застосунку, а й платний. Однак не для тих, у кого Skype для бізнесу. Дані Skype будуть доступні до січня 2026 року. Після цього їх повністю видалять.

Якщо ж варіант Microsoft Teams замість Skype тобі не подобається, для відеодзвінків та обміну даними ти можеш використовувати такі програми:

Zoom — найбільше підходить для відеоконференцій та вебінарів. Є однією з найпопулярніших платформ відеозв’язку. Має можливість групових зустрічей, демонстрації екрана, запису зустрічі, кімнат обговорень, фонів для дзвінків, інтеграції з календарем.

Google Meet — інтегрований у системі Google, тож зустрічі лишатимуться у твоїх Google-календарях чи нотатках. Має простий та зрозумілий інтерфейс, підтримує запис дзвінків у платній версії.

Discord — найбільше підходить для відеоконференцій та аудіоконференцій. Частіше використовується геймерами. Є можливість текстових каналів обговорень, обміну файлами, створення окремих серверів спілкування.

Telegram — найбільше підходить для листування, аудіо- та відеодзвінків. Першочергово є месенджером. Є можливість дзвінків сам на сам, а також групових.

WhatsApp — першочергово месенджер, який має можливість листування, аудіо- та відеодзвінків. Програма використовує наскрізне шифрування за замовчуванням для всіх особистих чатів та дзвінків.

FaceTime — можливість аудіо- та відеодзвінків для користувачів Apple. Вбудований додаток у пристроях Apple.

Viber — першочергово месенджер, який має можливість листування, аудіо- та відеодзвінків. Наскрізного шифрування немає.

Signal — першочергово месенджер, який має можливість листування, аудіо- та відеодзвінків. Має наскрізне шифрування за замовчуванням. Не зберігає метадані користувачів. Мала кількість додаткових функцій.

Slack — популярна платформа для командної роботи. Тут можна обмінюватися аудіо- та відеодзвінками, спілкуватися у каналах за темами чи окремими проектами.

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