Для тебя Новости

Смерть ребенка в стоматологии Киева: врач знала о рисках — детали

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 декабря 2025, 11:08 3 мин.
Смерть ребенка после наркоза в Киеве: врачу грозит тюрьма

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь