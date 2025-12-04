Поход к стоматологу обернулся трагедией для семьи в Киеве. Правоохранители завершили расследование резонансного дела о гибели ребенка в частной клинике и установили причину смерти.
44-летней врачу-анестезиологу официально объявили о подозрении: следствие считает, что она сознательно ввела маленькому пациенту запрещенный для него препарат.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
“Знала, но сделала”: детали трагедии
Смертельный инцидент произошел в частной стоматологии Святошинского района. По данным следствия, во время подготовки 7-летнего мальчика к лечению зубов врач приняла решение о седации.
Однако препарат, который выбрала анестезиолог, имел четкие противопоказания именно для этого пациента из-за состояния его здоровья.
Экспертиза установила шокирующий факт: медик была проинформирована об этих ограничениях, однако проигнорировала риски.
— Следствием установлено, что женщина была осведомлена о противопоказаниях, однако, несмотря на это, применила указанный медикамент, — подчеркивают в полиции.
Реакция организма ребенка была мгновенной — сразу после введения вещества у мальчика остановилось сердце.
На место срочно прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Врачи скорой более двух часов боролись за жизнь мальчика, проводя реанимационные мероприятия, но запустить сердце так и не удалось.
Какое наказание ждет врача
Сейчас следователи уже сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 140 УК Украины. Речь идет о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для несовершеннолетнего.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Если вину врача докажут в суде, ей грозит:
-
до трех лет лишения свободы;
-
лишение права заниматься врачебной деятельностью на срок до трех лет.
Трагическое событие произошло еще в марте этого года. Тогда правоохранители начали масштабное расследование, привлекли судебно-медицинских экспертов и ювенальную полицию, чтобы выяснить, была ли это роковая случайность или преступная халатность.
К сожалению, трагедия в столичной стоматологии — не единственный случай последнего времени, заставляющий общество задаваться вопросом о качестве медицинских услуг. Пока киевские следователи готовят доказательную базу против анестезиолога, еще одна драма, связанная с потерей ребенка, всколыхнула Одессу.
В городском роддоме №5 умер новорожденный младенец. Убитая горем мать, Елена Бойко, не считает это трагическим стечением обстоятельств. Женщина решилась на публичное заявление, прямо обвинив медицинский персонал учреждения в гибели своего малыша.
Главное фото: Киевская полиция
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!