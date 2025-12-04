Похід до стоматолога обернувся трагедією для родини у Києві. Правоохоронці завершили розслідування резонансної справи щодо загибелі дитини у приватній клініці та встановили причину смерті.

44-річній лікарці-анестезіологу офіційно оголосили підозру: слідство вважає, що вона свідомо ввела маленькому пацієнту заборонений для нього препарат.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

“Знала, але зробила”: деталі трагедії

Смертельний інцидент стався у приватній стоматології Святошинського району. За даними слідства, під час підготовки 7-річного хлопчика до лікування зубів лікарка ухвалила рішення про седацію.

Проте препарат, який обрала анестезіолог, мав чіткі протипоказання саме для цього пацієнта через стан його здоров’я.

Експертиза встановила шокуючий факт: медикиня була поінформована про ці обмеження, однак проігнорувала ризики.

Слідством встановлено, що жінка була обізнана щодо протипоказань, попри це, застосувала зазначений медикамент, — наголошують у поліції.

Реакція організму дитини була миттєвою — одразу після введення речовини у хлопчика зупинилося серце.

На місце терміново прибула бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі швидкої понад дві години боролися за життя малого, проводячи реанімаційні заходи, але запустити серце так і не вдалося.

Яке покарання чекає на лікарку

Наразі слідчі вже повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 140 КК України. Йдеться про неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Якщо провину лікарки доведуть у суді, їй загрожує:

до трьох років позбавлення волі;

позбавлення права займатися лікарською діяльністю на строк до трьох років.

Трагічна подія сталася ще у березні цього року. Тоді правоохоронці розпочали масштабне розслідування, залучивши судово-медичних експертів та ювенальну поліцію, щоб з’ясувати, чи була це фатальна випадковість, чи злочинна недбалість.

На жаль, трагедія у столичній стоматології — не єдиний випадок останнього часу, що змушує суспільство ставити питання про якість медичних послуг. Поки київські слідчі готують доказову базу проти анестезіолога, ще одна драма, пов’язана з втратою дитини, сколихнула Одесу.

У міському пологовому будинку №5 померло новонароджене немовля. Вбита горем мати, Олена Бойко, не вважає це трагічним збігом обставин. Жінка наважилася на публічну заяву, прямо звинувативши медичний персонал закладу в загибелі свого малюка.

Головне фото: Поліція Києва.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!