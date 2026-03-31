Праздновали именины на заброшенной станции: в Киевской области в 8-метровую шахту упала несовершеннолетняя

То, что должно было стать веселым днем рождения, едва не обернулось трагедией для группы подростков в Белоцерковском районе. Экстремальная вечеринка на территории заброшенного объекта закончилась масштабной спасательной операцией — 15-летняя именинница (или гостья праздника) оказалась на дне глубокой технической шахты.

Подробности операции: 8 метров вниз в холод и мусор

Как сообщает ГСЧС Киевской области, тревожный вызов поступил в Службу спасения вчера вечером, около 19:30. На территории недействующей водонасосной станции человек сорвался в глубокий колодец.

Прибыв на место, спасатели обнаружили девушку 2009 года рождения на глубине около восьми метров. Она находилась в шоковом состоянии, посреди строительного мусора и в ледяной воде. Для эвакуации ребенка бойцы ГСЧС применили альпинистское снаряжение и специальные носилки.

Мы в очередной раз подчеркиваем: заброшенные и недействующие объекты — это вовсе не места для развлечений или празднований. Каждая минута пребывания на таких локациях несет смертельную угрозу, а неосторожный шаг может привести к необратимым последствиям, — комментируют ситуацию представители ГСЧС Киевщины.

Состояние пострадавшей и роковая локация

После подъема на поверхность девушку немедленно передали врачам экстренной медицинской помощи. Помимо многочисленных травм, полученных при падении с большой высоты, медики диагностировали у нее сильное переохлаждение.

Выяснилось, что подростки выбрали руины старой станции специально для «атмосферного» празднования дня рождения. Во время веселья девушка просто не заметила отверстие в полу и упала в шахту.

Чрезвычайники призывают родителей уделять больше внимания тому, где и как проводят свободное время их дети. Подобные инциденты — это серьезный сигнал о необходимости постоянных бесед по поводу безопасности.

Случай в шахте — это лишь верхушка айсберга. Помимо опасных прогулок по недостроям, родителям стоит обратить внимание на новые челленджи, которые распространяются в сети.

В последнее время подростки все чаще повторяют опасные опыты из TikTok. Один из самых страшных трендов — смешивание бытовой химии (например, средства для чистки труб Крот) с алюминиевой фольгой в закрытых бутылках.

