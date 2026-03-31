Святкували іменини на покинутій станції: на Київщині у 8-метрову шахту впала неповнолітня

Те, що мало бути веселим днем народження, мало не стало фатальним для групи підлітків у Білоцерківському районі. Екстремальна вечірка на території закинутого об’єкта завершилася масштабною рятувальною операцією — 15-річна іменинниця (або гостя свята) опинилася на дні глибокої шахти.

Подробиці операції: 8 метрів вниз у холод та сміття

Як повідомляє ДСНС Київщини, тривожний виклик надійшов до Служби порятунку вчора ввечері, близько 19:30. На території недіючої водонасосної станції людина зірвалася в технічну шахту.

Прибувши на місце, рятувальники виявили дівчину 2009 року народження на глибині близько восьми метрів. Вона перебувала у шоковому стані, серед будівельного сміття та в крижаній воді. Для евакуації дитини бійці ДСНС застосували альпіністське спорядження та спеціальні ноші.

Ми вкотре наголошуємо: закинуті та недіючі об’єкти — це зовсім не місця для розваг чи святкувань. Кожна хвилина перебування на таких локаціях несе смертельну загрозу, а необачний крок може призвести до незворотних наслідків, — коментують ситуацію представники ДСНС Київщини.

Стан постраждалої та фатальна локація

Після підйому на поверхню дівчину негайно передали лікарям екстреної медичної допомоги. Окрім численних травм, отриманих під час падіння з великої висоти, медики діагностували у неї сильне переохолодження.

З’ясувалося, що підлітки обрали руїни старої станції спеціально для святкування дня народження. Під час розваг дівчина просто не помітила отвір у підлозі та впала в шахту.

Надзвичайники закликають батьків приділяти більше уваги тому, де і як проводять свій вільний час їхні діти. Подібні інциденти — це серйозний сигнал про необхідність постійних бесід щодо безпеки.

Випадок у шахті — це лише верхівка айсберга. Окрім небезпечних прогулянок недобудовами, батькам варто звернути увагу на нові челенджі, що ширяться мережею.

Останнім часом підлітки дедалі частіше повторюють небезпечні досліди з TikTok. Один із найстрашніших трендів — змішування побутової хімії (наприклад, засобу для чищення труб Кріт) із алюмінієвою фольгою у закритих пляшках.

