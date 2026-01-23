Где в Украине рождается больше всего детей: данные Минюста за 2025 год

Украина продолжает бороться за свое будущее не только на фронте, но и в демографической плоскости. Согласно новым данным Министерства юстиции, за 2025 год в стране родилось более 168,7 тысячи малышей.

В то же время статистика смертности остается неутешительной: на каждого нового ребенка приходится трое умерших. Однако в цифрах есть и сдержанный оптимизм — темпы сокращения рождаемости начали стабилизироваться.

168 тысяч новых жизней: как изменилась рождаемость в Украине

По данным платформы Опендатабот, в прошлом году в Украине зафиксировали 168 778 новорожденных. Если сравнивать с шоковым 2022 годом, когда показатели обвалились на четверть, сейчас падение существенно замедлилось: до 4,5% в год. Интересно, что даже в мирное время рождаемость в Украине обычно сокращалась в среднем на 8% ежегодно.

Впрочем, война все еще держит свою дистанцию — по сравнению с 2021 годом детей рождается в 1,6 раза меньше.

Несмотря на общую тенденцию, два региона Украины продемонстрировали уверенный рост. Настоящим лидером стала Львовская область, где количество младенцев увеличилось на 1,5% (это дополнительные 230 малышей по сравнению с 2024-м). Также в плюс вышла Волынская область, где родилось на 44 ребенка больше, чем годом ранее.

Совсем иная ситуация наблюдается там, где линия фронта проходит ближе всего. Самый сильный демографический удар ощутили Херсонская область (минус 16% рождаемости) и Запорожская область (-11%).

Даже в тыловой, но приграничной Черновицкой области показатель упал на 9%, что совпадает с тенденциями Днепропетровской и Харьковской областей.

Читать по теме 7000 грн ежемесячно на ребенка до года: как родителям будут выплачивать средства Деньги могут получать и дети, родившиеся в 2025 году.

Киев, Львов и Днепр: ТОП-3 региона по количеству младенцев

Тройка лидеров по количеству новорожденных:

Киев — 19 410 детей (столица обеспечивает более 11% всей рождаемости страны);

Львовская область — 15 872 младенца;

Днепропетровская область — 12 754 ребенка.

Смертность: где зафиксированы самые высокие показатели

Общее количество смертей в Украине за 2025 год составило 485 296 человек. Хотя этот показатель сократился на 2% в масштабах страны, динамика в регионах очень разная. Больше всего жизней оборвалось в Днепропетровской области (более 52 тысяч), в Киеве и в Харьковской области.

Стоит заметить, что в шести регионах смертность не упала, а наоборот выросла. Печальным лидером здесь стал Киев (+2%).

Также прирост зафиксирован в Черновицкой (+1,6%), Черкасской (+1%), Ивано-Франковской (+0,9%), Тернопольской (+0,6%) и Львовской (+0,4%) областях. В то же время Полтавская и Ровенская области показали лучшую динамику, где количество смертей уменьшилось на 4%.

Эти цифры еще раз подчеркивают масштаб вызова, стоящего перед нацией. Однако замедление темпов падения рождаемости дает надежду на то, что демографическое дно уже близко, а восстановление начнется сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

Ранее мы писали, что в Украине запустили программу воспитания детей — читай в материале, что такое Путь родительства и как она поможет папам и мамам.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!