Де в Україні народжується найбільше дітей: дані Мін’юсту за 2025 рік

Україна продовжує боротися за своє майбутнє не лише на фронті, а й у демографічній площині. Згідно з новими даними Міністерства юстиції, за 2025 рік у країні народилося понад 168,7 тисячі малюків.

Водночас статистика смертності залишається невтішною: на кожну нову дитину припадає троє померлих. Проте в цифрах є і стриманий оптимізм — темпи скорочення народжуваності почали стабілізуватися.

За даними платформи Опендатабот, торік в Україні зафіксували 168 778 новонароджених. Якщо порівнювати з шоковим 2022 роком, коли показники обвалилися на чверть, зараз падіння суттєво сповільнилося: до 4,5% на рік.

Цікаво, що навіть у мирні часи народжуваність в Україні зазвичай скорочувалася в середньому на 8% щороку. Втім, війна все ще тримає свою дистанцію — порівняно з 2021 роком дітей народжується в 1,6 раза менше.

168 тисяч нових життів: як змінилася народжуваність в Україні

Попри загальну тенденцію, два регіони України продемонстрували впевнене зростання. Справжнім лідером стала Львівська область, де кількість немовлят збільшилася на 1,5% (це додаткові 230 малюків порівняно з 2024-м). Також у плюс вийшла Волинь, де народилося на 44 дитини більше, ніж роком раніше.

Зовсім інша ситуація спостерігається там, де лінія фронту проходить найближче. Найбільший демографічний удар відчула Херсонщина (мінус 16% народжуваності) та Запорізька область(-11%).

Навіть у тиловій, але прикордонній Чернівецькій області показник впав на 9%, що збігається з тенденціями Дніпропетровщини та Харківщини.

Київ, Львів та Дніпро: ТОП-3 регіони за кількістю немовлят

Трійка лідерів за кількістю новонароджених:

Київ — 19 410 дітей (столиця забезпечує понад 11% усієї народжуваності країни);

Львівська область — 15 872 немовляти;

Дніпропетровська область — 12 754 дитини.

Смертність: де зафіксовано найвищі показники

Загальна кількість смертей в Україні за 2025 рік склала 485 296 осіб. Хоча цей показник скоротився на 2% у масштабах країни, динаміка в регіонах дуже різна. Найбільше життів обірвалося на Дніпропетровщині (понад 52 тисячі), у Києві та на Харківщині.

Варто зауважити, що у шести регіонах смертність не впала, а навпаки зросла. Сумним лідером тут став Київ (+2%).

Також приріст зафіксовано у Чернівецькій, Черкаській, Івано-Франківській та Львівській областях. Водночас Полтавщина та Рівненщина показали кращу динаміку, де кількість смертей зменшилася на 4%.

Ці цифри вкотре підкреслюють масштаб виклику, що стоїть перед нацією. Проте сповільнення темпів падіння народжуваності дає надію на те, що демографічне дно вже близько, а відновлення почнеться відразу після стабілізації безпекової ситуації.

