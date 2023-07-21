Цифровизация сближает нас даже на расстоянии. Благодаря разработкам мы в реальном времени видим жизнь человека, находящегося на другом континенте! Проще стало и делиться мыслями: одно фото или видео в твоей сторис — и все уже знают последние новости твоей жизни.

Как пользоваться сторис в Telegram и для кого доступна эта функция, читай дальше.

Сторис в Telegram: кто может пользоваться

Похоже на Instagram, в мессенджере Telegram теперь можно добавлять собственные сторис.

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Новинка доступна только для пользователей Telegram Premium.

Чтобы добавить сторис в Telegram, необходимо обновить приложение и перейти на вкладку Меню. Там прибавится новое поле: Мои истории.

Истории контактов будут отображаться над диалогами приложения.

Ещё одна функция: в Telegram можно добавлять сторис — кто может и как пользоваться / 3 Фотографии

Твои сторис в Telegram смогут видеть все контакты. Чтобы ограничить некоторые контакты или распространить истории не для всех, нужно выбрать соответствующую функцию в меню.

Недавно Meta запустили новое приложение, похожее на Twitter. Если у тебя ещё нет Threads, тогда читай, что это такое и как им пользоваться.

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