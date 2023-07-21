Цифровізація зближує нас навіть на відстані. Завдяки розробкам ми в реальному часі бачимо життя людини, що може знаходитися на іншому континенті! Простіше стало й ділитися думками: одне фото чи відео у твоїй сторіс — і всі вже знають останні новини твого життя.

Як користуватися сторіс у Telegram та для кого доступна ця функція, читай далі.

Сторіс у Telegram: хто може користуватися

У месенджері Telegram, так само як і в Instagram, тепер можна додавати власні сторіс.

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Новинка доступна лише для користувачів Telegram Premium.

Щоб могти додавати сторіс в Telegram, треба оновити застосунок та перейти у вкладку Меню. Там додасться нове поле: Мої історії.

Історії твоїх контактів відображатимуться над діалогами застосунку.

Ще одна функція: у Telegram можна додавати сторіс — хто може та як користуватися / 3 Фотографії

Твої сторіс у Telegram зможуть бачити всі контакти. Щоб обмежити деякі контакти або поширити не для всіх, відповідну функцію треба вибрати у меню.

Нещодавно Meta запустили новий додаток, що схожий на Twitter. Якщо ти ще не маєш Threads, тоді читай, що це таке та як ним користуватися.

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