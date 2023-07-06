Нове майбутнє чи швидкоплинний тренд? Що відомо про соцмережу Threads

Поки невідомо, чи дійде світ до межі, яку показує серіал Чорне дзеркало, але американська компанія Meta продовжує випускати нові продукти на цифровому ринку. Цього разу йдеться про “дружнього” конкурента Twitter.

Тож сьогодні, 6 липня, мережа Threads від Meta стала доступна у більш ніж 100 країнах, зокрема й в Україні, для iOS і Android користувачів. Проте долучитись до неї не зможуть в ЄС та Ірландії через акт про цифрові ринки, який забороняє обмін даними між платформами, що наразі й робить застосунок.

Що відомо про Threads

Threads — це нова соціальна мережа від американської компанії Meta, яку можна вважати аналогом Twitter через схожість в інтерфейсах та функціоналі.

Реєстрація в Threads відбувається практично за кілька секунд, тому за перші сім годин роботи в ній з’явилося понад десять мільйонів нових користувачів.

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Як зареєструватись у Threads

Реєстрація у Threads відбувається через обліковий запис в Instagram. Для цього потрібно зробити лише кілька кроків.

Завантажити Threads. Натиснути в ньому кнопку Згоден увійти через Instagram. Підтвердити синхронізацію інформації. За бажанням погодитись заново підписатись на всіх, за ким стежиш в Instagram.

Однак у цій простоті є й свої мінуси, оскільки ім’я акаунту підтягується теж з мережі Instagram, тому отримати нове не вдасться.

Які функції має Threads

Окрім того, що Threads практично відтворює інтерфейс свого конкурента Twitter, вона ще й має схожий функціонал.

Над її створенням працювала команда Instagram, але зосередила увагу на можливості обміну текстовими повідомленнями.

Публікації можна робити на 500 символів, що практично вполовину перевищує Twitter, де дозволений максимум — 280.

Також існує можливість публікувати п’ятихвилинні відео, а ще доповнювати зображеннями — максимум десять штук. Ділитись дописом можна, як посиланням на інших платформах.

Однак існують і певні неприємні особливості. Наприклад, наразі немає можливості обмежувати свою стрічку новин лише тими людьми, за якими ти слідкуєш. Таким чином алгоритм видає ті публікації, які є у твоєму регіоні. А оскільки нова мережа ще не заблокована на території РФ, то й пропозиції для українців там серед дописів не найбільш приємні.

Та водночас у мережі можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли лише твої підписники.

Дехто вже почав тішитись, що у новій соцмережі можна буде розповідати правду про війну. Однак користувачі вже перевірили та запевняють, що компанія Meta про свою політику не забула. Тому читай поки, чому видаляють дописи про війну та як протидіяти російським ботам.

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