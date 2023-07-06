Новое будущее или быстротечный тренд? Что известно о соцсети Threads

Пока неизвестно, дойдет ли мир до черты, которую показывает сериал Черное зеркало, однако американская компания Meta продолжает выпускать новые продукты на цифровом рынке. На этот раз речь идет о “дружественном” конкуренте Twitter.

Сегодня, 6 июля, сеть Threads от Meta стала доступна в более чем 100 странах, в том числе и в Украине, для iOS и Android пользователей. Однако присоединиться к ней не смогут в ЕС и Ирландии из-за акта о цифровых рынках, запрещающего обмен данными между платформами, что и делает приложение.

Что известно о Threads

Threads — это новая социальная сеть от американской компании Meta, которую можно считать аналогом Twitter из-за схожести в интерфейсах и функционале.

Регистрация в Threads происходит практически за несколько секунд, поэтому за первые семь часов работы в ней появилось более десяти миллионов новых пользователей.

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Как зарегистрироваться в Threads

Регистрация в Threads происходит через аккаунт в Instagram. Для этого нужно сделать всего несколько шагов.

Скачать Threads. Нажать в нем кнопку Согласен войти через Instagram. Подтвердить синхронизацию информации. При желании согласиться заново подписаться на всех, за кем следишь в Instagram.

Однако в этой простоте есть и свои минусы, поскольку имя аккаунта подтягивается тоже из сети Instagram, так что получить новое не удастся.

Какие функции имеет Threads

Кроме того, что Threads практически воспроизводит интерфейс своего конкурента Twitter, она еще и имеет схожий функционал.

Над созданием работала команда Instagram, но она сосредоточила внимание на возможности обмена текстовыми сообщениями.

Здесь возможны публикации на 500 символов, что практически вполовину превышает Twitter, где разрешенный максимум — 280.

Также существует возможность публиковать пятиминутные видео, а еще дополнять изображениями — максимум десять штук. Делиться сообщением можно, как ссылкой на других платформах.

Однако существуют и некоторые неприятные особенности. Например, нет возможности ограничивать свою ленту новостей только теми людьми, за которыми ты следишь. Таким образом, алгоритм выдает те публикации, которые есть в твоем регионе. А поскольку новая сеть еще не заблокирована на территории РФ, то и предложения для украинцев там среди сообщений не самые приятные.

Но в сети можно настроить конфиденциальность собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только твои подписчики.

Некоторые уже начали радоваться, что в новой соцсети можно будет рассказывать правду о войне. Однако пользователи уже проверили и уверяют, что компания Meta о своей политике не забыла. Поэтому читай пока, почему удаляют сообщения о войне и как противодействовать российским ботам.

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