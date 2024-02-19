Образование — фундамент общества. А еще это один из институтов, который формирует мировоззрение молодежи, дает ход популярному и необходимому, становится в пример для изменений в целой стране.

В Украине насчитывается немало выдающихся и прогрессивных вузов, ежегодно возглавляющих топ лучших. Среди них и Киевский университет имени Тараса Шевченко: он известен далеко за пределами Украины, его кафедры и институты принимают на обучение как украинских, так и иностранных студентов.

Но недавно вокруг преподавателя Учебно-научного института журналистики КНУ им. Т. Шевченко разгорелся скандал. Об этом рассказываем дальше.

Скандал вокруг преподавателя КНУ: что известно

Никита Кимович Василенко — преподаватель УНИЖ КНУ с многолетним стажем. Однако в течение длительного времени студенты института журналистики жаловались руководству на высказывания, позицию и поведение преподавателя.

Он неоднократно стигматизировал темы “женского” и “мужского”, насаждал стереотипы относительно тем написания материалов студентками, потому что “экономика — это не для 19-летних девушек, стоит писать об искусстве, кухне, детях”.

На странице Facebook Никита Василенко еще до начала полномасштабного вторжения, но после 2014 года продвигал пророссийские тезисы. Неравнодушные студенты собрали это доказательства. Студентка 3 курса Полина Буянова собрала десяток скриншотов постов преподавателя.

Против того, чтобы все имели права, а особенно — женщины. Студенты КНУ требуют увольнения преподавателя / 12 Фотографий

С новой силой скандал разгорелся недавно, когда одна из студенток института, военнослужащая и журналистка Оксана Паращак записала видео в TikTok, где рассказала подробнее о деятельности преподавателя. Видео быстро разлетелось по сети и получило поддержку среди других студентов.

Преподаватель неоднократно высмеивал украинских беженок за границей, прибегал к сексистским “шуткам” и публиковал соответствующие иллюстрации и сообщения в своем Facebook.

Также Никита Василенко неоднократно на парах отмечал, что журналистам следует дописывать ложные элементы к статьям и “определенным образом менять цитаты”, потому что “цитата — это не священная корова”.

Студенты КНУ еще летом 2023 обратились сначала в администрацию КНУ им. Т. Шевченко, а затем — к уполномоченному Верховной Рады по правам человека с жалобой на сексизм и пророссийскую позицию со стороны преподавателя.

В заявлении, которое подписало более 170 студентов, речь шла о позиции Никиты Василенко, угрожающей безопасности Украины.

— Обращаем внимание на деятельность преподавателя Василенко Никиты Кимовича с его откровенной пророссийской и сексистской позицией. Преподаватель злоупотребляет сексистскими комментариями в адрес студенток. Во время полномасштабной войны России против Украины этот преподаватель рассказывает студентам на занятиях о “величии России”.

Добавим, что в 2018-2019 годах Василенко М.К. во время занятий агитировал студентов вступать в ряды партии ОПЗЖ, которую в ноябре 2022 года СНБО запретил из-за угроз национальной безопасности, — говорилось в обращении.

Тогда, по словам военнослужащей и журналистки Оксаны Паращак, комиссия в составе студентов и представителей администрации не пришла к согласию в пункте относительно Василенко.

— На совещаниях, которые мы собирали по решению этого вопроса, эксдиректор НИЖ Владимир Ризун отказался вообще ознакомиться с этими доказательствами. Когда мы спросили, открывали ли их вообще и видели ли, он сказал, что нет. Администрация отметила, что фактов мало, а мы — преувеличиваем и придумываем, — рассказала Оксана Паращак.

После этого сама студентка от имени Института обратилась к уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу, предоставила ему доказательства.

— Он обратился в КНУ, постоянная комиссия Ученого совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по этике создала рабочую группу для проработки вопросов по сексизму, затронутым в обращении.

После этого Этическая комиссия вынесла решение о нарушении этического кодекса.

Сейчас известно, что преподавателю и руководителю кафедры, на которой он работает, вынесли выговоры.

Студенты же требуют увольнения Никиты Василенко.

В студпарламенте НИЖ КНУ отреагировали на событие и отметили, что сделают все возможное, чтобы справедливость победила.

— Студпарламент неоднократно получал жалобы от студентов о поведении преподавателя, а в декабре 2023 года представители СП принимали участие в рассмотрении вопроса его отстранения от преподавания на Этической комиссии, которая, к сожалению, не принесла желаемого результата.

Мы категорически осуждаем позицию и высказывания Никиты Василенко и считаем недопустимой его работу в должности преподавателя Учебно-научного института журналистики, — написали там.

В комментарии ТСН Никита Василенко сообщил, что собирается подать в суд на студентку.

Это абсолютная ложь, это клевета, которая ничем не подтверждена, — сказал он.

— Я просто вынужден это сделать. Перед этим я предупрежу руководство университета, посоветуюсь с коллегами. У меня есть достаточно оснований полагать, что эта провокация проплачена. Это связано непосредственно с моей преподавательской и издательской деятельностью.

Куда обращаться, если нарушают права студента

Время от времени МОН получает обращение от студентов с просьбами поправить проблемную ситуацию, которая сложилась в заведении высшего образования.

По сообщению МОН, лучше всего регулировать ситуацию следует прямым обращением к уполномоченному органу или лицу.

Обратиться с тем или иным нарушением в ЗВО можно к:

Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) — public@naca.gov.ua;

Государственной службе качества образования (ДСКО) и образовательному омбудсмену — этот орган и лицо осуществляют контроль за соблюдением законодательства — sqe@sqe.gov.ua;

антикоррупционному уполномоченному в университете, Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) и сектору МОН по предотвращению и выявлению коррупции — ez@eo.gov.ua или https://eo.gov.ua;

языковому омбудсмену — hotline@ombudsman.gov.ua или http://mova-ombudsman.gov.ua.

Детальнее о том, куда обращаться в случае нарушений прав студента, мы рассказывали раньше.

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