Insta-блогерку Стужук подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 11 млн

Социальные сети давно перестали быть исключительно простором для развлечений. Многие сумели превратить Insrtagram в источник заработка. Важно соблюдать законодательство в таком случае и уплачивать налоги со своего заработка.

БЭБ сообщил ранее популярному блогеру Софии Стужук подозрение об уклоне от уплаты налогов.

Больше подробностей — дальше в материале.

Стужук сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов

БЭБ сообщили о подозрении Софии Стужук за уклонение от уплаты налогов.

Речь идет о сумме в 11 млн. гривен.

В сообщении говорится, что подозреваемая в течение пяти лет получала на свои банковские счета средства за рекламу товаров в социальных сетях.

Но в налоговые декларации о состоянии и доходах ФЛП она эти заработки не вносила, таким образом уклоняясь от уплаты налогов.

— Основанием для регистрации уголовного производства стал обобщенный материал Госфинмониторинга, инициированный сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — отметили в БЭБ.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Кто такая Стужук

София Стужук стала популярной благодаря блоку в Instagram, где она рассказывала о материнстве.

София неоднократно становилась объектом критики из-за своих антивакцинаторских взглядов, рождения детей дома без врачей и других контроверсионных тем, которые она продвигала в своем блоге.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году София Стужук уехала из Украины.

Она не признала Россию агрессором и отмечала, что украинцы сами виноваты в обстрелах со стороны России.

Напомним, теперь в соцсетях нельзя рекламировать казино и популяризировать гемблинг. Больше об этом, читай по ссылке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!