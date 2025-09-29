Для тебе Новини

Insta-блогерку Стужук підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму 11 млн

Вікторія Мельник, журналістка сайту 29 Вересня 2025, 15:00 2 хв.
стужук підозра
Софія Стужук

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь