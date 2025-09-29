Insta-блогерку Стужук підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму 11 млн

Соціальні мережі давно перестали бути виключно простором для розваг. Багато хто зумів перетворити Insrtagram на джерело заробітку. Важливо дотримуватися законодавства в такому випадку і сплачувати податки зі свого заробітку.

БЕБ повідомив раніше популярній блогерці Софії Стужук підозру про ухил від сплати податків.

Стужук повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків

БЕБ повідомили про підозру Софії Стужук за ухилення від сплати податків.

Йдеться про суму в 11 млн гривень.

У повідомленні зазначено, що підозрювана протягом пʼяти років отримувала на свої банківські рахунки кошти за рекламу товарів у соціальних мережах.

Але до податкових декларацій про стан і доходи ФОП вона ці заробітки не вносила, таким чином ухиляючись сплати податків.

— Підставою для реєстрації кримінального провадження став узагальнений матеріал Держфінмоніторингу, який було ініційовано співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, — зазначили у БЕБ.

Наразі прокурори Київської міської прокуратури розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Хто така Стужук

Софія Стужук стала популярною завдяки блоку в Instagram, де вона розповідала про материнство.

Софія неодноразово ставала об’єктом критики через свої антивакцинаторські погляди, народження дітей вдома без лікарів та інші контроверсійні теми, які вона просувала у своєму блозі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Софія Стужук виїхала з України.

Вона не визнала Росію агресоркою та зазначала, що українці самі винні в обстрілах з боку Росії.

