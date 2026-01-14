Настоятель монастыря, при котором была подпольная русскоязычная школа, сбежал в Молдову

Слідство.Інфо сообщает, что настоятель монастыря Свято-Покровская Голосеевская пустынь, вероятно, покинул территорию Украины на следующий день после публикации расследования деятельности подпольной школы на территории религиозного учреждения — детали в нашем материале.

Настоятель монастыря, при котором была подпольная школа, сбежал за границу

Как сообщается, архиепископ Исаакий Ворзельский выехал из Украины 7 января в 23:10 на собственном автомобиле марки Тойота, которым обычно пользовался в Киеве, через пункт пропуска Могилев-Подольский — Отач, что на границе с Молдовой.

Уже почти неделю настоятель находится в Молдове. Журналисты пытались проверить эту информацию, однако в течение пяти дней архиепископ не отвечал ни на звонки, ни на сообщения.

Читать по теме В Киеве обнаружили подпольную российскую школу при монастыре: МОН отреагировало Все материалы были переданы в Государственную службу качества образования Украины.

Кроме этого, Слідство.Інфо обратилось за комментарием к главе Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополиту Клименко.

Ранее он заявлял, что не знает о подпольной школе, поскольку она не создана решением священного синода УПЦ, а также официально не зарегистрирована. Кроме того, дети, которых показали в видеосюжете, по его словам, могли просто идти в монастырь.

На вопрос о выезде Исаакия он ответил, что не находится в Киеве и не может подтвердить эту информацию.

Раньше мы писали, что более 80% школьников столицы общаются по-русски — читай в материале, в чем основная причина такой ситуации.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!