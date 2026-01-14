Настоятель монастиря, при якому була підпільна російськомовна школа, втік до Молдови

Слідство.Інфо повідомляє, що настоятель монастиря Свято-Покровська Голосіївська пустинь, ймовірно, покинув територію України наступного дня після публікації розслідування щодо діяльності підпільної школи на території релігійного закладу — деталі в нашому матеріалі.

Настоятель монастиря, при якому була підпільна школа, втік за кордон

Як повідомляється, архієпископ Ісаакій Ворзельський виїхав з України 7 січня о 23:10 на власному авто марки Тойота, яким зазвичай користувався в Києві, через пункт пропуску Могилів-Подільський — Отач, що на кордоні з Молдовою.

Вже майже тиждень настоятель перебуває в Молдові. Журналісти намагалися перевірити цю інформацію, однак протягом п’яти днів архієписком не відповідав ні на дзвінки, ні на повідомлення.

Крім цього, Слідство.Інфо звернулося по коментар до голови Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополита Клименка.

Раніше він заявляв, що не знає про підпільну школу, оскільки вона не створена рішенням священного синоду УПЦ, а також офіційно не зареєстрована. Крім того, діти, яких показали у відеосюжеті, за його словами, могли просто йти в монастир.

На запитання щодо виїзду Ісаакія він відповів, що не перебуває в Києві та не може підтвердити цю інформацію.

Раніше ми писали, що понад 80% школярів столиці спілкуються російською — читай у матеріалі, в чому основна причина такої ситуації.

