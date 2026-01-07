У Києві виявили підпільну російську школу при монастирі: МОН відреагувало

У столиці України викрито діяльність підпільного навчального закладу, який пропагує ідеологію так званого “руского міра” безпосередньо в розпал повномасштабної війни. Деталі розслідування та реакцію МОН читай у нашому матеріалі.

Російська школа в центрі Києва під УПЦ МП: реакція МОН

Згідно з розслідуванням Слідство.Інфо, у Голосіївському районі Києва при монастирі Московського патріархату функціонує так званий “сімейний клуб”, де близько шістдесяти дітей із першого по дев’ятий класи отримують освіту, далеку від українських державних стандартів.

Одна з журналісток, працюючи під прикриттям, зафіксувала, як щоранку батьки підвозять дітей до монастиря, де замість сучасних програм учням пропонують радянські підручники, зокрема арифметику 1966 року, вивчення віршів Єсеніна та пісень радянських виконавців.

У розкладі закладу фігурує предмет “слов’янська мова”, під назвою якого насправді викладається російська, а вся комунікація між учителями, адміністрацією та батьками відбувається мовою агресора.

Особливе обурення викликає позиція учасників навчального процесу щодо української державності. Батьки окремих учнів відкрито висловлюють радість через те, що забрали дітей із державних шкіл, де ті змушені вшановувати пам’ять полеглих захисників України хвилиною мовчання та співати державний гімн. Директорка підпільного закладу, яка раніше мала намір переїхати до Росії, наразі зосередилася на створенні осередку російського впливу в центрі Києва.

Як з’ясувалося, діяльність цієї структури стала можливою завдяки прикриттю з боку двох офіційних шкіл, де діти числяться формально. Ці заклади тримають у себе документи учнів, створюючи ілюзію їхнього навчання за державною програмою, тоді як фактично діти щодня відвідують церковну школу з радянським ухилом.

На оприлюднені факти миттєво відреагував міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, який назвав ситуацію неприпустимою та такою, що становить пряму загрозу для дітей і держави. Очільник міністерства вже надав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку шкіл, у яких діти були зареєстровані фіктивно.

За словами міністра, результати перевірок мають призвести до жорстких рішень, а матеріали справи будуть передані до правоохоронних органів. Очікується, що Служба безпеки України також дасть свою оцінку діяльності цього закладу, оскільки виявлені факти можуть містити ознаки підривної діяльності проти України в освітній сфері.

Фото: скріншот з розслідування Слідство.Інфо.

