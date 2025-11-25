“У мене не було вибору”: чому українські діти складають російську в Британії

Люба приїхала до Великої Британії у квітні 2022 року — тікала від війни разом із мамою. Вона швидко влилась у місцеву школу, але вже наступного року опинилась перед вибором, якого зовсім не очікувала: одним із обов’язкових іспитів GCSE їй запропонували скласти російську мову. Про це пише Радіо Свобода.

Я досі відчуваю вину і сором за те, що це складала. Тому що це мова країни, яка вбиває моїх співвітчизників, — каже дівчина.

Раніше у британській системі існував іспит з української, однак його скасували ще 30 років тому — тоді у діаспорі налічувалося надто мало дітей. Тож у Любині часи вибору просто не було.

Мене попросили говорити російською — і я просто заплакала

До складання GCSE потрібно обрати чотири предмети. Люба хотіла складати німецьку — вивчала її в Україні. Та школа відмовила, бо вона не була записана на уроки німецької у британській програмі.

Натомість їй запропонували російську — щоб простіше скласти. Іспит включав читання, аудіювання, письмо та усну частину. Саме говоріння стало найважчим.

Мене попросили говорити російською на занятті, і я почала плакати. Я не могла видавити з себе нічого — мені це було просто огидно. Я ніколи не говорила російською, — згадує школярка.

У класі були ще двоє українців, які теж складали російську. Дехто — через погану англійську, інші — бо школа прямо натякала, що так буде краще для рейтингу.

Діти, які складають російську йдуть до психолога

Керівниця української суботньої школи Пречистої Діви Марії в Лондоні Інна Григорович, каже, що такі історії трапляються часто.

Британські школи, за її словами, не завжди розуміють емоційну складову й іноді буквально штовхають українців на складання російської.

Для них це не політичне питання. Вони просто хочуть гарну статистику. Але для українських дітей це травма. Після складання російської з деякими працює психолог, — пояснює вона.

До війни в мережі українських шкіл навчалось понад 240 дітей. Сьогодні — вже понад три тисячі. 87% педагогів — ті, хто приїхав після початку війни.

Українська громада бореться за повернення іспиту з рідної мови

До 1995 року GCSE включав українську мову — цього домоглась тодішня діаспора. Потім предмет зник через реформу й низьку кількість учасників.

Тепер громада знову домагається його повернення.

Діти мають право складати іспит рідною мовою. Це питання збереження ідентичності та гідності. Особливо для тих, хто втік від війни, — каже Інна Григорович.

У травні 2025 року міністр освіти України Оксен Лісовий зустрівся у Лондоні з британською держсекретаркою з освіти Бріджит Філліпсон. Питання української мови в GCSE підняли офіційно.

Філліпсон публічно повідомила, що звернулася до екзаменаційних комісій з пропозицією повернути предмет.

Нині один з найбільших екзаменаційних центрів — AQA — погодився розглянути запит української громади. У жовтні відбулася перша зустріч.

Українська громада наголошує: тисячі дітей після закінчення війни повернуться до України. І якщо британська система не дасть їм можливості зберегти рідну мову — повернення буде подвійно травматичним.

Діти вже втратили роки через COVID, через втечу від війни. Несправедливо позбавляти їх ще й мови, — кажуть у школі.

Британія змінює міграційну політику

За даними УВКБ ООН, у Сполученому Королівстві зараз мешкають понад 263 тисячі українських біженців. І паралельно з дискусією про освіту в країні обговорюють жорсткіші правила перебування.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії пропонує збільшити строк очікування на отримання постійного резидентства — з 5 до 20 років.

