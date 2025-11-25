Для тебя Образование

“У меня не было выбора”: почему украинские дети составляют русский язык в Британии

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 ноября 2025, 19:00 4 мин.
“У меня не было выбора”: почему украинские дети составляют русский язык в Британии
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь