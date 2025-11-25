“У меня не было выбора”: почему украинские дети составляют русский язык в Британии

Люба приехала в Великобританию в апреле 2022 года — бежала от войны вместе с мамой. Она быстро влилась в местную школу, но уже на следующий год оказалась перед выбором, которого совсем не ожидала: одним из обязательных экзаменов GCSE ей предложили сдавать русский язык. Об этом пишет Радіо Свобода.

Я до сих пор чувствую вину и стыд за то, что это сдавала. Потому что это язык страны, которая убивает моих соотечественников, — говорит девушка.

Раньше в британской системе существовал экзамен по украинскому языку, однако его отменили ещё 30 лет назад — тогда в диаспоре было слишком мало детей. Поэтому у Любы фактически не было выбора.

Меня попросили говорить по-русски — и я просто заплакала

Для сдачи GCSE нужно выбрать четыре предмета. Люба хотела сдавать немецкий — изучала его в Украине. Но школа отказала, потому что она не посещала уроки немецкого в британской программе.

Вместо этого ей предложили русский — чтобы проще было сдать. Экзамен включал чтение, аудирование, письмо и устную часть. Именно говорение оказалось самым тяжёлым.

Меня попросили говорить по-русски на занятии, и я начала плакать. Я не могла выдавить из себя ничего — мне это было просто противно. Я никогда не говорила по-русски, — вспоминает школьница.

В классе были еще двое украинцев, которые тоже сдавали русский. Кто-то — из-за слабого английского, другие — потому что школа прямо намекала, что так будет лучше для рейтинга.

Дети, которые сдают русский, идут к психологу

Руководитель украинской субботней школы Пресвятой Девы Марии в Лондоне Инна Григорович говорит, что такие истории случаются часто.

По ее словам, британские школы не всегда понимают эмоциональную составляющую и иногда буквально подталкивают украинцев к сдаче русского.

Для них это не политический вопрос. Они просто хотят хорошую статистику. Но для украинских детей это травма. После сдачи русского с некоторыми работает психолог, — объясняет она.

До войны в сети украинских школ обучалось более 240 детей. Сегодня — уже более трёх тысяч. 87% педагогов — те, кто приехал после начала войны.

Украинская община борется за возвращение экзамена по родному языку

До 1995 года GCSE включал украинский язык — этого добилась тогдашняя диаспора. Затем предмет исчез из-за реформы и низкого количества участников.

Теперь община снова добивается его возвращения.

Дети имеют право сдавать экзамен на родном языке. Это вопрос сохранения идентичности и достоинства. Особенно для тех, кто бежал от войны, — говорит Инна Григорович.

В мае 2025 года министр образования Украины Оксен Лисовый встретился в Лондоне с британской госсекретарем по вопросам образования Бриджит Филлипсон. Вопрос украинского языка в GCSE подняли официально.

Филлипсон публично сообщила, что обратилась в экзаменационные комиссии с предложением вернуть предмет.

Сейчас один из крупнейших экзаменационных центров — AQA — согласился рассмотреть запрос украинской общины. В октябре состоялась первая встреча.

Украинская община подчеркивает: тысячи детей после окончания войны вернутся в Украину. И если британская система не даст им возможности сохранить родной язык — возвращение станет вдвойне травматичным.

Дети уже потеряли годы из-за COVID, из-за бегства от войны. Несправедливо лишать их ещё и языка, — говорят в школе.

Великобритания меняет миграционную политику

По данным УВКБ ООН, в Соединенном Королевстве сейчас проживают более 263 тысяч украинских беженцев. И параллельно с дискуссией об образовании в стране обсуждают ужесточение правил пребывания.

Министерство внутренних дел Великобритании предлагает увеличить срок ожидания получения постоянного резидентства — с 5 до 20 лет.

