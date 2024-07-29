Теракт в Еленовке: первые результаты расследования, и кто получил подозрения

За время полномасштабной войны, Россия совершала много военных преступлений: убийства, пытки, унижения, мародерство и другое — все это и есть лицо “русского мира” и его носителей. Главное сейчас — не отчаиваться, а собирать доказательства и совершить правосудие над всеми виновными.

Офис Генерального прокурора обнародовал первые результаты расследования теракта в Еленовке, который россияне совершили два года назад.

Что известно о теракте в Еленовке, как продвигается расследование и кому сообщат о подозрении, далее в материале.

Теракт в Еленовке: что известно о расследовании

В ночь на 29 июля 2022 года Россия совершила теракт на территории бывшей Волновахской исправительной колонии №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области.

В результате этого масштабного военного преступления погибли 50 украинских военнослужащих, находившихся там в плену, около 150 получили ранения.

Офис Генпрокурора приступил к расследованию беспрецедентного дела по факту массового убийства украинских военнопленных по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Как сообщает Офис Генпрокурора, взрывы прогремели после отбоя в промежуток времени между 23 часами 28 июля и 1 часом 29 июля 2022 года.

По данным следствия, тогда в бараке находились 193 военнопленных полка Азов. Из-за полученных травм вследствие взрывов и повреждения из-за термического фактора, сразу погиб 41 человек.

Еще девять украинских пленных погибли из-за несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи. Около 150 украинских военных получили ранения разной степени тяжести.

— В ходе расследования следователи и прокуроры получили показания 20 потерпевших и более 30 свидетелей.

В рамках производства проведено 48 судебно-медицинских экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, а также комплексную экспертизу оружия и следов и обстоятельств его использования.

В настоящее время удалось установить и идентифицировать 49 погибших военнослужащих, из них 48 — согласно выводам судебных молекулярно-генетических экспертиз и еще одного погибшего из показаний потерпевших и свидетелей, — говорится в сообщении Генпрокурора.

Известны имена подозреваемых в теракте в Еленовке

В настоящее время следствию стали известны имена тех, кто подозревается в совершении теракт в колонии в Еленовке.

В настоящее время получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении начальнику так называемой Волновахской исправительной колонии и его первому заместителю в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

— Досудебное расследование, осуществляемое СБУ, установило, что после взрыва подозреваемые, несмотря на наличие тяжелых ранений и большое количество пострадавших, несмотря на призывы о помощи, намеренно медлили с оказанием неотложной медицинской помощи и эвакуацией военнослужащих в медучреждение.

Также они не обеспечили надлежащих и достаточных медицинских препаратов и средств помощи. Все это привело к гибели от полученных ранений до и во время эвакуации девяти военнослужащих Азова, — добавили следователи.

Напомним, что год назад генеральный прокурор Андрей Костин сообщал в эфире телемарафона Єдині новини, что Россия применила термобарическое оружие во время теракта в Еленовке. В то же время это опровергает ложную информацию России, которая убеждала, что взрыв произошел в результате удара с украинской стороны Himars.

Ранее мы эксклюзивно рассказывали истории очевидцев, что произошло в ту ночь в Еленовке, и как пленным удалось выжить в тех нечеловеческих условиях.

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