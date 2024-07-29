Новости

Теракт в Еленовке: первые результаты расследования, и кто получил подозрения

Виктория Мельник, журналист сайта 29 июля 2024, 14:08
Теракт в Еленовке
Фото: Facebook

Больше новостей
канцелярия в школу
Канцелярия в школу: список необходимого для ребенка и средние цены на принадлежности
стоимость обучения бакалавр
Сколько стоит стать бакалавром в Украине? Список самых дорогих специальностей для получения степени
можно ли выехать за границу если есть бронь
Можно ли с бронированием выехать за границу: основания, позволяющие законно покинуть Украину
какой смартфон лучше купить в 2024 году
Какой телефон лучше купить в 2024 году: характеристики бюджетных гаджетов
Смотреть больше

Материалы по теме

Дозаправка в воздухе МИГ-31
Из-за него планы — кувырком: сколько длится дозаправка в воздухе МИГ-31 и время полета
Теракт в Еленовке: первые результаты расследования, и кто получил подозрения
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
квоты для поступления
Бюджетное место ждет. Какие есть квоты для поступления в ЗВО Украины и кто имеет на них право
Что такое ИПСО: советы, как распознать
Что такое ИПСО: что следует знать об инструменте войны, который часто использует Россия

Видео
Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий 31 июля 2024: количество атак увеличилось на Торецком направлении
0:02:51
пес Хакер
Три месяца ждал в разбитом доме! Как военные и волонтеры спасли пса Хакера из-под обстрелов
0:05:55
солнечные панели
Пошлина на энергетическое оборудование отменена: стоит ли сейчас вкладываться в приобретение солнечных панелей
0:02:22
грузинские добровольцы
Страдают от допросов и репрессий! Грузинские добровольцы в ВСУ о преследовании властей Сакартвело
0:05:04
мобилизация заключенных
Такой мотивации не видел с 2022 года! Как проходит мобилизация заключенных и их подготовка к боям
Олег Голубченко
Родители кричали в коридоре, а потолок падал: история хирурга, оперировавшего во время обстрела Охматдета
0:03:43
Пожары
Косули чуть не сгорели. Как спасатели борются с пожарами на Хортице
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 30 июля 2024: ВСУ остановили более 50 атак россиян на Покровском направлении
выборы в сша 2024
Когда выборы в США 2024 и кто будет баллотироваться: все, что известно
0:08:46
БМП М2 Bradley
От такой техники получаешь кайф! Как бойцы осваивают американские БМП М2 Bradley
Больше видео
форма 5 зсу
Читать дальше
Форма 5 ВСУ – документ, подтверждающий пребывание на службе: как получить и для чего нужен
куда поступать без нмт
Читать дальше
Вариантов множество: куда поступать без НМТ 2024

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь