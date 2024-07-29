Теракт в Оленівці: перші результати розслідування, і хто отримав підозри

За час повномасштабної війни, Росія вчиняла багато воєнних злочинів: вбивства, катування, приниження, мародерство тощо — все це і є обличчям “русского міра” та його носіїв. Головне зараз — не впадати у відчай, а збирати докази та вчинити правосуддя над усіма винними.

Офіс Генерального прокурора оприлюднив перші результати розслідування теракту в Оленівці, який росіяни вчинили два роки тому.

Що відомо про теракт в Оленівці, як просувається розслідування та кому повідомлять про підозру, — далі у матеріалі.

Теракт в Оленівці: що відомо про розслідування

У ніч на 29 липня 2022 року Росія вчинила теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії №120 в окупованій Оленівці, що на Донеччині.

Внаслідок цього масштабного воєнного злочину загинуло 50 українських військовослужбовців, які перебували там у полоні, близько 150 отримали поранення.

Офіс Генпрокурора розпочав розслідування безпрецедентної справи за фактом масового вбивства українських військовополонених за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, вибухи пролунали після відбою у проміжок часу між 23 годиною 28 липня та 1 годиною 29 липня 2022 року.

За даними слідства, тоді у бараці перебувало 193 військовополонених полку Азов. Через отримані травми внаслідок вибухів та ушкодження через термічний фактор одразу загинула 41 особа.

Ще девʼять українських полонених загинули через несвоєчасне та неналежне надання медичної допомоги. Близько 150 українських військових дістали поранення різного ступеня тяжкості.

— У ході розслідування слідчі та прокурори отримали показання 20 потерпілих та понад 30 свідків.

У межах провадження проведено 48 судово-медичних експертиз, зокрема молекулярно-генетичні, а також комплексну експертизу зброї та слідів і обставин її використання.

На теперішній час вдалось встановити та ідентифікувати 49 загиблих військовослужбовців, з них 48 — відповідно до висновків судових молекулярно-генетичних експертиз, та ще одного загиблого з показань потерпілих та свідків, — йдеться у повідомленні Генпрокурора.

Відомі імена підозрюваних в теракті в Оленівці

Нині слідству стали відомі імена тих, кого підозрюють у вчиненні теракт в колонії в Оленівці.

На цей час здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру начальнику так званої Волноваської виправної колонії та його першому заступнику у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

— Досудовим розслідуванням, яке здійснюється СБУ, встановлено, що після вибуху підозрювані, не дивлячись на наявність тяжких поранень та велику кількість постраждалих, попри заклики про допомогу, навмисно зволікали з наданням невідкладної медичної допомоги та евакуацією військовослужбовців у медзаклад.

Також вони не забезпечили належних та достатніх медичних препаратів і засобів для надання допомоги. Все це призвело до загибелі від отриманих поранень до та під час евакуації девʼяти військовослужбовців Азову, — додали слідчі.

Нагадаємо, що рік тому генеральний прокурор Андрій Костін повідомляв в ефірі телемарафону Єдині новини, що Росія застосувала термобаричну зброю під час теракту в Оленівці. Водночас це спростовує неправдиву інформацію Росії, яка переконувала, що вибух стався внаслідок удару української сторони Himars.

Раніше ми ексклюзивно розповідали історії очевидців, що відбулося тієї ночі в Оленівці та як полоненим вдалося вижити у тих нелюдських умовах.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.