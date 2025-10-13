Третий рекорд за год! Как 6-летняя львовянка достигла небывалых успехов в спорте

Шестилетняя гимнастка из Львовской области Регина Абрамова побила мировой рекорд по подъемам-переворотам на перекладине. Читай в материале, что это был за рекорд и какие еще достижения имеет украинка.

Новый мировой рекорд: что известно о достижениях украинки

Регина — гимнастка, которая побила мировой рекорд по подъемам-переворотам на перекладине, выполнив упражнение 223 раза подряд. Это достижение почти втрое превзошло предыдущий рекорд, который составлял 80 повторений и принадлежал украинке Николь Князевой, установленный в 2017 году, когда ей было 7 лет.

Рекорд зафиксирован во Львове, и это уже четвертое значительное достижение юной спортсменки, которая продолжает удивлять мир своей выносливостью и талантом.

Событие стало известным благодаря сообщению Львовской областной военной администрации. Регина тренируется в Комплексной детско-юношеской спортивной школе под руководством тренера Оксаны Хандоги, посвящая занятиям 6-7 часов в день. Ее настойчивость и ранний старт в спорте делают ее настоящей сенсацией в украинской гимнастике.

Не первый рекорд: предыдущие достижения Регины

Это не первое признание для Регины Абрамовой. Еще в пятилетнем возрасте девочка установила три национальных рекорда Украины. Среди них — самое длительное удержание тела ребенком в положении прямой перевернутый вис на кольцах, где она продержалась 5 минут 52 секунды. Кроме того, Регина выполнила 55 подъемов с переворотом на перекладине, что также стало национальным достижением.

Отдельно стоит отметить ее уникальный рекорд как самого молодого ребенка, самостоятельно поднявшегося на самую высокую вершину Украины — гору Говерлу. Девочка преодолела весь маршрут без посторонней помощи за 2 часа 29 минут.

Эти успехи свидетельствуют об исключительной физической подготовке и мотивации юной атлетки, которая начала тренироваться с раннего возраста. Регина Абрамова уже стала примером для многих молодых спортсменов в Украине, демонстрируя, что настойчивость может привести к мировому признанию даже в таком юном возрасте.

