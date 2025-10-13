Для тебе Новини

Третій рекорд за рік! Як 6-річна львів’янка досягнула нечуваних успіхів у спорті

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 13 Жовтня 2025, 14:00 2 хв.
регіна абрамова
Фото Instagram

