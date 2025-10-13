Третій рекорд за рік! Як 6-річна львів’янка досягнула нечуваних успіхів у спорті

Шестирічна гімнастка з Львівщини Регіна Абрамова побила світовий рекорд з підйомів-переворотів на перекладині. Читай у матеріалі, що це був за рекорд та які ще досягнення має українка.

Новий світовий рекорд: що відомо про досягнення українки

Регіна — гімнастка, яка побила світовий рекорд з підйомів-переворотів на перекладині, виконавши вправу приголомшливих 223 рази поспіль. Це досягнення майже втричі перевершило попередній рекорд, який становив 80 повторень і належав українці Ніколь Князєвій встановлений у 2017 році, коли їй було 7 років.

Рекорд зафіксовано у Львові, і це вже четверте значне досягнення юної спортсменки, яка продовжує дивувати світ своєю витривалістю та талантом.

Подія стала відомою завдяки повідомленню Львівської обласної військової адміністрації. Регіна тренується в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі під керівництвом тренера Оксани Хандоги, присвячуючи заняттям 6-7 годин на день. Її наполегливість і ранній старт у спорті роблять її справжньою сенсацією в українській гімнастиці.

Не перший рекорд: попередні досягнення Регіни

Це не перше визнання для Регіни Абрамової. Ще в п’ятирічному віці дівчинка встановила три національні рекорди України. Серед них — Найтриваліше утримання тіла дитиною у позиції прямий перевернутий вис на кільцях, де вона протрималася 5 хвилин 52 секунди. Крім того, Регіна виконала 55 підйомів з переворотом на перекладині, що також стало національним досягненням.

Окремо варто відзначити її унікальний рекорд як наймолодшої дитини, яка самостійно піднялася на найвищу вершину України — гору Говерлу. Дівчинка подолала весь маршрут без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин.

Ці успіхи свідчать про виняткову фізичну підготовку та мотивацію юної атлетки, яка почала тренуватися з раннього віку. Регіна Абрамова вже стала прикладом для багатьох молодих спортсменів в Україні, демонструючи, що наполегливість може призводити до світового визнання навіть у такому юному віці.

