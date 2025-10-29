Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову объявлено подозрение в служебной халатности после наводнения в городе 30 сентября, унесшего жизни девяти человек.

Отмечается, что погибшие стали жертвами не природной стихии, а системного безразличия к инфраструктурным проблемам, таким как разбитые ливневые стоки. Читай в материале детали следствия.

Труханову вручили подозрение: детали следствия

Чиновник, занимавший должность годами и знавший о каждой проблеме города, но не решавший их, теперь под подозрением. В Национальной полиции Украины сообщили, что подозрения также вручены и другим должностным лицам, а следствие продолжается:

Среди фигурантов бывший мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия.

Всего было девять погибших. Волна сбивала людей с ног и несла течением. По свидетельству очевидцев, в считанные минуты вода уничтожала заборы и затапливала дома до второго этажа.

Один из самых трагических эпизодов наводнения — гибель семьи из пяти человек, среди которых был ребенок. Семья проживала на цокольном этаже. Через несколько минут поток накрыл жителей дома. Спустя время спасатели деблокировали тела.

Как отмечает Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, это не о халатности, это о преступной небрежности, унесшей жизни 9 человек.

Он годами занимал должность, знал, как никто другой, обо всех проблемах, но не решал.

Расследование продолжается и ожидается, что детали дела будут обнародованы в ближайшее время. Эта трагедия стала напоминанием о необходимости реформ в городском хозяйстве, особенно в условиях войны, когда люди ищут убежища в городах.

