Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову оголошено підозру у службовій недбалості після повені в місті 30 вересня, яка забрала життя дев’ятьох людей.

Зазначається, що загиблі стали жертвами не природної стихії, а системної байдужості до інфраструктурних проблем, таких як розбиті зливові стоки. Читай у матеріалі деталі слідства.

Труханов отримав підозру: деталі слідства

Чиновник, який обіймав посаду роками і знав про кожну проблему міста, але не вирішував їх, тепер під підозрою. В Національній поліції України повідомили, що підозри також вручено й інших посадовцям, а слідство триває:

Серед фігурантів — колишній мер Одеси, двоє його заступників, посадові особи департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства.

Усього було дев’ятеро загиблих. Хвиля збивала людей з ніг та несла течією. За свідченнями очевидців, за лічені хвилини вода знищувала паркани й затоплювала будинки до другого поверху.

Один із найтрагічніших епізодів повені — загибель родини з п’яти осіб, серед яких була дитина. Родина проживала на цокольному поверсі. За кілька хвилин потік накрив жителів будинку. Через деякий час рятувальники деблокували тіла.

Як зазначає Генпрокурор України Руслан Кравченко, це не про халатність, це про злочинну недбалість, що забрала життя 9 осіб.

Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував.

Розслідування триває, і очікується, що деталі справи будуть оприлюднені найближчим часом. Ця трагедія стала нагадуванням про необхідність реформ у міському господарстві, особливо в умовах війни, коли люди шукають притулку в містах.

