Расстреляли целую семью, которая мирно спала! Стали известны новые детали трагедии в Волновахе

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал детали убийства в Волновахе 28 октября 2023. Тогда неизвестные расстреляли семью с детьми — в общей сложности девять убитых, среди которых двое детей. Читай в нашем материале о новых деталях трагедии в Волновахе.

Убийство в Волновахе 28 октября: появились новые детали трагедии

В ночь с пятницы 27 октября на субботу 28 октября неизвестные расстреляли семью. Среди убитых двое детей пяти и девяти лет. После воспроизведения картины событий удалось обнаружить, что 2-3 преступника убивали спящих людей.

Они имели специальную военную подготовку и современное оборудование. Стреляли из автоматического оружия с глушителем. Характер ранений указывает на то, что у убийц были тепловизоры.

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Это была очевидная операция по ликвидации: все девять тел были прострелены, и большинство попаданий были в головы, — сообщили в канале Петра Андрющенко.

Родственники погибших сообщили, что в доме ничего не пропало, то есть убийцы не грабили дом. По рассказам местных жителей семью расстреляли российские военные за отказ хозяев дома отдать свой дом кадыровцам. Преступление пытаются скрыть, людей запугивают и запрещают рассказывать подробности.

Все, кто располагает информацией о преступлении, могут поделиться ею с Мариупольским сопротивлением.

Список погибших во время трагедии в Волновахе 28 октября:

Капканец Никита, 2018 г.р.

Капканец Анастасия, 2014 г.р.

Хатынский Дмитрий, 2003 г.р.

Капканец Александр, 1998 г.р.

Капканец Екатерина, 1996 г.р.

Капканец Наталья, 1994 г.р.

Капканец Андрей, 1992 г.р.

Капканец Татьяна, 1972 г.р.

Капканец Эдуард, 1970 г.р.

У всех погибших зафиксированы пулевые ранения головы, туловища и конечностей.

Ранее мы рассказывали об обстреле Изюма 27 октября.

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