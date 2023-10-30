Розстріляли цілу родину, яка мирно спала! Стали відомі нові деталі трагедії у Волновасі

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів деталі убивства у Волновасі 28 жовтня 2023. Тоді невідомі розстріляли родину з дітьми — загалом дев’ять убитих, серед яких двоє діток. Читай у нашому матеріалі про нові деталі трагедії у Волновасі.

Убивство у Волновасі 28 жовтня: з’явилися нові деталі трагедії

У ніч з п’ятниці 27 жовтня на суботу 28 жовтня невідомі розстріляли родину. Серед убитих — двоє дітей п’яти та дев’яти років. Після відтворення картини подій вдалося виявити, що 2-3 злочинці вбивали сплячих людей.

Вони мали спеціальний військовий вишкіл та сучасне обладнання. Стріляли з автоматичної зброї з приглушувачами. Характер поранень вказує на те, що убивці мали тепловізори.

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Це була очевидна операція з ліквідації: всі дев’ять тіл були простріляні, і більшість влучень були в голови, — повідомили у каналі Петра Андрющенка.

Родичі загиблих повідомили, що у будинку нічого не зникло, тобто убивці не грабували будинок. За розповідями місцевих мешканців, родину розстріляли російські військові за відмову господарів будинку віддати свій дім кадирівцям. Злочин намагаються приховати, людей залякують та забороняють розповідати подробиці.

Усі, хто мають інформацію про злочин, можуть поділитися нею з Маріупольським спротивом.

Список загиблих під час трагедії у Волновасі 28 жовтня:

Капканець Микита, 2018 р.н.

Капканець Анастасія, 2014 р.н.

Хатинський Дмитро, 2003 р.н.

Капканець Олександр, 1998 р.н.

Капканець Катерина, 1996 р.н.

Капканець Наталія, 1994 р.н.

Капканець Андрій, 1992 р.н.

Капканець Тетяна, 1972 р.н.

Капканець Едуард, 1970 р.н.

Усі загиблі мають зафіксовані кульові поранення голови, тулуба та кінцівок.

Раніше ми розповідали про обстріл Ізюму 27 жовтня.

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