Когда закончится учебный год 2024 в Украине: особенности расчета каникул и даты окончания занятий

Во время действия военного положения образование в Украине имело определенные изменения. Сначала все обучение перешло в онлайн-формат, затем последовало постепенное восстановление очного обучения, адаптация к блэкаутам и т.д. Поэтому дети учились дольше, то есть, могли идти на каникулы не в конце мая, а в июне.

2023-2024 учебный год также может длиться до конца июня. В Министерстве образования и науки объяснили, какими должны быть окончание учебного года и продолжительность каникул.

Учебный год 2023-2024: окончание и каникулы

В МОН акцентировали, что во время военного положения продолжительность учебного года устанавливает Кабинет Министров Украины. КМУ определил, что 2023-2024 учебный год будет длиться с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года. И это не противоречит закону О полном общем среднем образовании, согласно которому окончание учебного года должно быть не позднее 1 июля.

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Педагогический совет учебного заведения должен определить структуру и продолжительность учебного года, то есть, дату завершения занятий, периодичность и продолжительность каникул.

Следует учитывать время, предусмотренное образовательной программой, объем нагрузки в учебном плане и принимать во внимание возрастные особенности, физическое, психическое и интеллектуальное развитие детей, особенности региона и т.д.

Что касается каникул, то в суммарном количестве они должны длиться не менее 30 дней.

Важно отметить, что учебное заведение самостоятельно определяет продолжительность учебного года, то есть, дату завершения занятий. Для этого учитывают установленные правительством даты его окончания. Кроме этого, школа должна определить даты каникул, необходимость и день проведения праздника последнего звонка.

А чтобы определить дату завершения образовательного процесса и формы его организации летом, педагогические советы и руководители школ должны учитывать и то, насколько обучение в условиях войны повлияло на учеников, есть ли у них образовательные потери и какие активности будут наиболее действенными для их преодоления.

В июне школы могут продолжить стандартный образовательный процесс, проводить дополнительные занятия, консультации, экскурсии.

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