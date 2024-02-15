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За мобинг и симпатии к России — образовательный омбудсмен предлагает увольнять определенные категории учителей

Богдана Макалюк, журналист сайта 15 февраля 2024, 16:00
Увольнение учителей
Фото: Unsplash

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За мобинг и симпатии к России — образовательный омбудсмен предлагает увольнять определенные категории учителей
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