За мобинг и симпатии к России — образовательный омбудсмен предлагает увольнять определенные категории учителей

Учителя проводят много времени с детьми, они должны не только их учить, но и проявлять уважение достоинства, прав, свобод и т.д. Также защищать от буллинга других и помогать, но бывает так, что сами педагоги начинают травить детей.

Несмотря на такие действия, учитель может продолжать работать в учебных заведениях и даже с теми же детьми. Поэтому образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предлагает дополнить документ, регулирующий аттестацию педагогов, возможностью лишать звания некоторых педагогов.

Новые основания для увольнения учителей: что известно

Сергей Горбачев говорит, что нужно лишать звания педагога тех, кого привлекали к ответственности за буллинг, мобинг или преступления против основ национальной безопасности.

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Он объясняет, что есть случаи, когда педагогический работник, привлеченный к административной ответственности за буллинг согласно решению суда, продолжает работать в учебном заведении или увольняется из одного и переходит на работу в другое.

У такого работника сохраняются все педагогические звания и квалификационные категории. Но омбудсмен отмечает, что в этих званиях есть большие сомнения, если человек булил детей.

Горбачев акцентирует, что в пункте 2 статьи 54 Закона Украины Об образовании отмечается, что обязанностями педагогического работника являются соблюдение педагогической этики и уважение достоинства, прав, свобод и законных интересов всех участников образовательного процесса, защита соискателей образования во время образовательного процесса о любых форм физического и психологического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации по любому признаку. Эти обязанности фактически повторяются в Профессиональных стандартах учителя, в которых подчеркивается, что условием допуска к профессии учителя являются, в частности, моральные качества, позволяющие выполнять профессиональные обязанности.

— Если вместо защиты участник образовательного процесса подвергается буллингу и/или мобингу, то в таких случаях возникают сомнения в профессионализме педагогического работника, его соответствии квалификационным требованиям, — добавил образовательный омбудсмен.

Также планируют лишать звания педагогов с временно оккупированных территорий, которые пошли на сотрудничество с оккупантами и совершили преступления против национальной безопасности.

— Правоохранительные органы расследуют сотни дел о коллаборационной деятельности педагогических работников. Уже есть первые приговоры.

Но из-за несовершенства законодательства суды не всегда назначают дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, — говорит Горбачев.

Он говорит, что есть случаи, когда педагога через коллаборационную деятельность лишают права занимать должности, связанные с образовательными и воспитательными функциями, но он может работать в органах управления образованием. А директор-коллаборант — работать в учебных заведениях преподавателем.

Но омбудсмен отмечает, что люди, которые по решению суда были признаны виновными в коллаборационизме, государственной измене и т.д., должны быть отстранены от педагогической деятельности или хотя бы на время лишены права работать с детьми. Горбачев надеется, что Минобразования примет во внимание эти предложения.

Бывает такое, что дети не находят общий язык с учителями. Ранее мы рассказывали, что делать, если ребенок поссорился с учителем.

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