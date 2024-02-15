За мобінг і симпатії до Росії — освітній омбудсмен пропонує звільняти певні категорії вчителів

Вчителі проводять багато часу з дітьми, вони мають не лише їх навчати, а й виявляти повагу до гідності, прав, свобод тощо. Також захищати від булінгу інших та допомагати, але буває так, що самі педагоги починають цькувати дітей.
Попри такі дії, вчитель може продовжувати працювати в закладах освіти та навіть з тими самими дітьми. Тому освітній омбудсмен Сергій Горбачов пропонує доповнити документ, який регулює атестацію педагогічних працівників, можливістю позбавляти звання деяких педагогів.
Сергій Горбачов говорить, що треба позбавляти звання педагога тих, кого притягували до відповідальності за булінг, мобінг або злочини проти основ національної безпеки.
Він пояснює, що є випадки, коли педагогічний працівник, притягнутий до адміністративної відповідальності за булінг, згідно з рішенням суду, продовжує працювати в закладі освіти чи звільняється з одного і переходить на роботу до іншого.
У такого працівника зберігаються усі педагогічні звання та кваліфікаційні категорії. Але омбудсмен зазначає, що в цих званнях є великі сумніви, якщо людина булила дітей.
Горбачов акцентує, що у пункті 2 статті 54 Закону України Про освіту зазначається, що обов’язками педагогічного працівника є дотримання педагогічної етики та повага до гідності, прав, свобод і законних інтересів всіх учасників освітнього процесу, захист здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою. Ці обов’язки фактично повторюються у Професійних стандартах вчителя, у яких наголошується, що умовою допуску до професії вчителя є, зокрема, моральні якості, які дозволяють виконувати професійні обов’язки.
— Якщо замість захисту учасник освітнього процесу зазнає булінгу та/або мобінгу, то у таких випадках виникають сумніви щодо професіоналізму педагогічного працівника, його відповідності кваліфікаційним вимогам, — додав освітній омбудсмен.
Також планують позбавляти звання педагогів з тимчасово окупованих територій, які пішли на співпрацю з окупантами та вчинили злочини проти національної безпеки.
— Правоохоронні органи розслідують сотні справ про колабораційну діяльність педагогічних працівників. Вже є перші вироки.
Але через недосконалість законодавства суди не завжди, призначають додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, — каже Горбачов.
Але через недосконалість законодавства суди не завжди, призначають додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, — каже Горбачов.
Він говорить, що є випадки, коли педагога через колабораційну діяльність позбавляють права обіймати посади, пов’язані з освітніми та виховними функціями, але він може працювати в органах управління освітою. А директор-колаборант — працювати у закладах освіти викладачем.
Утім, омбудсмен зазначає, що люди, які за рішенням суду були визнанні винними у колабораціонізмі, державній зраді тощо, мають бути відсторонені від педагогічної діяльності або хоча б на певний час позбавлені права працювати з дітьми. Горбачов сподівається, що Міносвіти візьме до уваги ці пропозиції.
Буває таке, що діти не знаходять спільної мови з вчителями. Раніше ми розповідали, що робити, якщо дитина посварилася з вчителем.
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