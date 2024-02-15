За мобінг і симпатії до Росії — освітній омбудсмен пропонує звільняти певні категорії вчителів

Вчителі проводять багато часу з дітьми, вони мають не лише їх навчати, а й виявляти повагу до гідності, прав, свобод тощо. Також захищати від булінгу інших та допомагати, але буває так, що самі педагоги починають цькувати дітей.

Попри такі дії, вчитель може продовжувати працювати в закладах освіти та навіть з тими самими дітьми. Тому освітній омбудсмен Сергій Горбачов пропонує доповнити документ, який регулює атестацію педагогічних працівників, можливістю позбавляти звання деяких педагогів.

Нові підстави для звільнення вчителів: що відомо

Сергій Горбачов говорить, що треба позбавляти звання педагога тих, кого притягували до відповідальності за булінг, мобінг або злочини проти основ національної безпеки.

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Він пояснює, що є випадки, коли педагогічний працівник, притягнутий до адміністративної відповідальності за булінг, згідно з рішенням суду, продовжує працювати в закладі освіти чи звільняється з одного і переходить на роботу до іншого.

У такого працівника зберігаються усі педагогічні звання та кваліфікаційні категорії. Але омбудсмен зазначає, що в цих званнях є великі сумніви, якщо людина булила дітей.

Горбачов акцентує, що у пункті 2 статті 54 Закону України Про освіту зазначається, що обов’язками педагогічного працівника є дотримання педагогічної етики та повага до гідності, прав, свобод і законних інтересів всіх учасників освітнього процесу, захист здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою. Ці обов’язки фактично повторюються у Професійних стандартах вчителя, у яких наголошується, що умовою допуску до професії вчителя є, зокрема, моральні якості, які дозволяють виконувати професійні обов’язки.

— Якщо замість захисту учасник освітнього процесу зазнає булінгу та/або мобінгу, то у таких випадках виникають сумніви щодо професіоналізму педагогічного працівника, його відповідності кваліфікаційним вимогам, — додав освітній омбудсмен.

Також планують позбавляти звання педагогів з тимчасово окупованих територій, які пішли на співпрацю з окупантами та вчинили злочини проти національної безпеки.

— Правоохоронні органи розслідують сотні справ про колабораційну діяльність педагогічних працівників. Вже є перші вироки.

Але через недосконалість законодавства суди не завжди, призначають додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, — каже Горбачов.

Він говорить, що є випадки, коли педагога через колабораційну діяльність позбавляють права обіймати посади, пов’язані з освітніми та виховними функціями, але він може працювати в органах управління освітою. А директор-колаборант — працювати у закладах освіти викладачем.

Утім, омбудсмен зазначає, що люди, які за рішенням суду були визнанні винними у колабораціонізмі, державній зраді тощо, мають бути відсторонені від педагогічної діяльності або хоча б на певний час позбавлені права працювати з дітьми. Горбачов сподівається, що Міносвіти візьме до уваги ці пропозиції.

Буває таке, що діти не знаходять спільної мови з вчителями. Раніше ми розповідали, що робити, якщо дитина посварилася з вчителем.

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