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За мобінг і симпатії до Росії — освітній омбудсмен пропонує звільняти певні категорії вчителів

Богдана Макалюк, журналістка сайту 15 Лютого 2024, 16:00
Звільнення вчителів
Фото: Unsplash

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