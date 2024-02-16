Коли закінчиться навчальний рік 2024 в Україні: особливості розрахунку канікул та дати закінчення занять

Під час дії воєнного стану освіта в Україні переживала певні зміни. Спершу усе навчання перейшло в онлайн-формат, потім було поступове відновлення очного навчання, адаптація до блекаутів тощо. Через це діти навчалися довше, тобто могли йти на канікули не в кінці травня, а в червні.

2023-2024 навчальний рік також може тривати до кінця червня. У Міністерстві освіти та науки пояснили, яким маж бути закінчення навчального року та тривалість канікул.

Навчальний рік 2023-2024: закінчення та канікули

У МОН акцентували, що під час воєнного стану тривалість навчального року встановлює Кабінет Міністрів України. КМУ визначив, що 2023-2024 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024 року. І це не суперечить закону Про повну загальну середню освіту, згідно з яким, закінчення навчального року має бути не пізніше 1 липня.

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Педагогічна рада закладу освіти має визначити структуру й тривалість навчального року, тобто дату завершення занять, періодичність і тривалість канікул тощо.

Варто брати до уваги час, передбачений освітньою програмою, обсяг навантаження в навчальному плані й брати до уваги вікові особливості, фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток дітей, особливості регіону тощо.

Щодо канікул, то у сумарній кількості вони мають тривати не менш як 30 днів.

Важливо зауважити, що заклад освіти самостійно визначає тривалість навчального року, тобто дату завершення занять. Для цього враховують встановлені урядом дати його закінчення. Крім цього, школа має визначити дати канікул, необхідність і день проведення свята останнього дзвоника тощо.

А щоб визначити дату завершення освітнього процесу та форми його організації влітку, педагогічні ради й керівники шкіл мають зважати й на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на учнів, чи є в них освітні втрати та які активності будуть найбільш дієвими для їхнього подолання.

У червні школи можуть продовжити стандартний освітній процес, проводити додаткові заняття, консультації, екскурсії тощо.

Цього року випускники знову мають скласти НМТ для вступу у заклади вищої освіти. Раніше ми розповідали про демонстраційний варіант НМТ та де його можна знайти.

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