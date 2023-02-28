Украина выдвигает свою кандидатуру в Совет руководителей МАГАТЭ: что известно

Из-за войны России в Украине и оккупации некоторых областей нашей страны, Европа оказалась перед угрозой ядерной безопасности. Крупнейшая атомная электростанция в Европе — Запорожская АЭС — оказалась под российской оккупацией.

Россияне размещали на территории станции свою технику, там были пожары. Авария на блоках ЗАЭС может повлечь за собой выброс радиации больше, чем после Чернобыльской катастрофы.

Мир не должен забывать об этой опасности. Поэтому Украина выдвигает свою кандидатуру в Совет руководителей МАГАТЭ на 2023-2025 годы, заявил министр энергетики Герман Галущенко во время неформальной встречи министров энергетики и транспорта ЕС в Стокгольме.

Сейчас также смотрят

Галущенко призвал участников заседания принять участие в обсуждении этого вопроса и поддержать украинскую заявку.

Украина на встрече министров энергетики

Герман Галущенко акцентировал, что Украина продолжает курс интеграции на европейские энергетические рынки, это предусмотрено проектом новой Энергетической стратегии Украины до 2050 года. В этом документе определено приоритетное развитие атомной генерации и возобновляемых источников энергии. Это должно помочь децентрализовать украинскую энергосистему.

Министр сказал, что этот отопительный сезон был самым тяжелым для энергосистемы Украины, и поблагодарил партнеров за помощь и поддержку.

— Мы выстояли, в частности, благодаря европейской солидарности. Благодарю европейские страны за предоставленные тонны оборудования, благодаря которому украинские энергетики возвращают свет и тепло в дома украинцев гораздо быстрее, — сказал он.

Также поблагодарил за согласование десятого пакета санкций против России, направленного на российский газ, нефть и уголь. Помимо этого призвал также распространить санкции и на ядерную галузь РФ.

Читать по теме Важная резолюция МАГАТЭ по поводу ситуации на ЗАЭС — детали и реакция Зеленского МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием России передать ЗАЭС под полный контроль Украины.

МАГАТЭ в Украине

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже несколько раз приезжали с проверками на украинские атомные станции во время полномасштабного вторжения России. Комиссия организации посещала и оккупированную Запорожскую АЭС.

Также МАГАТЭ приняла резолюцию о том, что Россия должна передать Запорожскую атомную электростанцию под полный контроль Украины. Резолюцию поддержали 35 стран, против которых проголосовали только Россия и Китай. Остальные страны воздержались от голосования.

Также МАГАТЭ расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время войны. Об этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в Twitter 16 января 2022 года.

— МАГАТЭ расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта. Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию в Украине, где мы разворачиваемся на всех АЭС страны для оказания помощи в сфере ядерной и физической ядерной безопасности, — написал Гросси.

Россия также начинает осушать Каховское водохранилище, вода в котором обеспечивает охлаждение Запорожской АЭС. Ранее мы рассказывали, почему Россия осушает Каховское водохранилище и чем это чревато.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!