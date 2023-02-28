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Украина выдвигает свою кандидатуру в Совет руководителей МАГАТЭ: что известно

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 февраля 2023, 16:00
України висунула кандидатуру до Ради керівників МАГАТЕ: що відомо
Фото: Depositphotos

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