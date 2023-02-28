Україна висуває свою кандидатуру до Ради керівників МАГАТЕ: що відомо

Через війну Росії в Україні та окупацію деяких областей нашої країни Європа опинилася перед загрозою ядерної безпеки. Найбільша атомна електростанція в Європі — Запорізька АЕС — опинилася під російською окупацією.

Росіяни розміщували на території станції свою техніку, там були пожежі. Аварія на блоках ЗАЕС може спричинити викид радіації більший, ніж після Чорнобильської катастрофи.

Світ не повинен забувати про цю небезпеку. Тому Україна висуває свою кандидатуру до Ради керівників МАГАТЕ на 2023–2025 роки. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час неформальної зустрічі міністрів енергетики та транспорту ЄС у Стокгольмі.

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Галущенко закликав учасників засідання долучитися до обговорення цього питання і підтримати українську заявку.

Україна на зустрічі міністрів енергетики

Герман Галущенко акцентував, що Україна продовжує курс інтеграції до європейських енергетичних ринків. Це передбачено проектом нової Енергетичної стратегії України до 2050 року. У цьому документі визначено пріоритетний розвиток атомної генерації та відновлюваних джерел енергії. Це має допомогти децентралізувати українську енергосистему.

Міністр сказав, що цей опалювальний сезон був найважчим для енергосистеми України, і подякував партнерам за допомогу та підтримку.

— Ми вистояли, зокрема завдяки європейській солідарності. Дякую європейським країнам за надані тонни обладнання, завдяки якому українські енергетики повертають світло і тепло в домівки українців набагато швидше, — сказав він.

Також подякував за погодження десятого пакета санкцій проти Росії, що спрямований на російський газ, нафту та вугілля. Крім цього закликав також поширити санкції і на ядерну галузь РФ.

Читати на тему Важлива резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС — деталі та реакція Зеленського МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою до Росії передати Запорізьку атомну електростанцію під повний контроль України.

МАГАТЕ в Україні

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вже кілька разів приїжджали з перевірками на українські атомні станції під час повномасштабного вторгнення Росії. Комісія організації відвідувала й окуповану Запорізьку АЕС.

Також МАГАТЕ ухвалила резолюцію, що Росія повинна передати Запорізьку атомну електростанцію під повний контроль України. Резолюцію підтримали 35 країн, проти проголосували лише Росія та Китай. Інші країни утримались від голосування.

Також МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни. Про це очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у Twitter 16 січня 2022 року.

— МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час конфлікту, що триває. Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємось на всіх АЕС країни для надання допомоги у сфері ядерної та фізичної ядерної безпеки, — написав Гроссі.

Росія також починає осушувати Каховське водосховище, вода в якому забезпечує охолодження Запорізької АЕС. Раніше ми розповідали, чому Росія осушує Каховське водосховище і чим це загрожує.

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