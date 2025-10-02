Опыт войны засчитают: боевые медики смогут строить карьеру в медицине

В Украине приняли изменения в законодательство, которые открывают новые возможности для боевых медиков. Теперь их опыт, полученный на фронте, официально признается и может стать основой для медицинской карьеры в мирной жизни. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

В ведомстве подчеркивают,что ежедневно тысячи медиков спасают жизни в самых тяжелых условиях войны. Их знания и практические навыки нередко получены без диплома, но проверены в реальных боевых ситуациях.

Теперь государство дает им шанс закрепить этот опыт через обучение и профессиональные стандарты.

Новые образовательные возможности

Для боевых медиков предусмотрены две образовательные траектории:

Фаховое предвысшее образование по специальности Сестринское дело для получения квалификации медсестры или фельдшера.

Высшее образование (бакалавриат) по направлению Сестринское дело со специализацией Экстренная медицина — для получения квалификации парамедика.

Для тех, кто продолжает службу

Военнослужащие смогут учиться дистанционно по сокращённым программам сроком около 2,5 года. Вступительные требования для ветеранов с удостоверением участника боевых действий упрощены — поступление будет происходить по собеседованию, без прохождения национального мультипредметного теста.

После получения предвысшего образования можно сразу работать парамедиком. В течение двух лет необходимо подтвердить квалификацию — либо сдать экзамен, либо пройти трехмесячный цикл специализации.

Для тех, кто уже завершил службу

Ветераны смогут сразу устроиться экстренными медицинскими техниками даже без диплома. Условие одно: в течение года нужно сдать квалификационный экзамен, а в течение двух лет получить водительское удостоверение (если его нет).

Параллельно можно пройти обучение по ускоренной программе дистанционно. После окончания учебы — перейти на должность парамедика и подтвердить квалификацию.

Бывшие инструкторы по тактической медицине, а также старшие медики рот и батарей смогут претендовать сразу на должность экстренного медицинского техника высшего класса.

Когда изменения вступят в силу

Пилотный проект по набору студентов среди боевых медиков стартует уже в этом году. Полностью система заработает с 2026-го.

В то же время в сфере медицинского образования была принята еще одна важная инициатива. Верховная Рада Украины поддержала законопроект №12276 о возобновлении обязательной военной подготовки для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

