Досвід війни зарахують: бойові медики зможуть будувати кар’єру в медицині

В Україні ухвалили зміни до законодавства, які відкривають нові можливості для бойових медиків. Тепер їхній досвід, здобутий на фронті, офіційно визнається та може стати підґрунтям для медичної кар’єри у цивільному житті. Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

У відомстві наголошують, що тисячі медиків щодня рятують життя у надскладних умовах війни. Їхні знання та навички, здобуті без формальної освіти, тепер можна буде підтвердити через навчання і професійні стандарти.

Для бойових медиків передбачено два рівні навчання:

Фахова передвища освіта за спеціальністю Медсестринство для отримання кваліфікації медсестри чи фельдшера;

Вища освіта (бакалаврат) за напрямом Медсестринство з спеціалізацією Екстрена медицина — для здобуття кваліфікації парамедика.

Для тих, хто ще служить

Військовослужбовці зможуть навчатися дистанційно за скороченою програмою (2,5 роки). Вступ для ветеранів із посвідченням УБД відбуватиметься за співбесідою, без складання НМТ.

Після отримання фахової передвищої освіти вони можуть працювати парамедиками, а протягом двох років мають підтвердити кваліфікацію іспитом чи спеціалізаційним курсом.

Для тих, хто звільнився зі служби

Ветерани зможуть одразу працевлаштуватися екстреними медичними техніками навіть без диплома.

Протягом року необхідно скласти іспит, а за два роки отримати водійське посвідчення. Паралельно є можливість дистанційно здобувати освіту за скороченою програмою. Після завершення навчання можна перейти на роботу парамедиком і підтвердити кваліфікацію.

Колишні інструктори з тактичної медицини та старші медики підрозділів мають право одразу претендувати на посади екстрених медичних техніків вищого класу.

Коли запрацюють зміни

Пілотний проект із набору студентів серед бойових медиків стартує вже цього року. Повністю система запрацює з 2026-го.

Водночас у сфері медичної освіти ухвалено ще одну важливу ініціативу. Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12276 про відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей.

