Чи будуть затримки зарплат для військових — у Раді дали чесну відповідь

Зарплати для українських військових не опиняться під загрозою навіть попри рекордний дефіцит оборонного бюджету. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За словами депутатки, уряд уже має механізм, який дозволяє перекривати тимчасові касові розриви — це гроші від розміщення облігацій внутрішньої держпозики.

Втім, попри гарантії стабільних виплат, проблеми залишаються. Україні бракує близько 300 млрд грн на сектор оборони.

Цей дефіцит почав формуватися ще на початку 2025 року, держава змушена самостійно купувати озброєння через нестачу допомоги від партнерів, а також фінансувати соціальний захист військовослужбовців і їхніх родин.

Підласа підкреслила, що перекрити дірку у бюджеті за рахунок інших видатків неможливо:

— Скорочувати можна лише в межах сектору безпеки й оборони. Навіть якби ви урізали соціальні витрати на 300 млрд, хоча там таких ресурсів немає, ці кошти не можна було б спрямувати на оборону. Адже соціалка фінансується з грошей міжнародних партнерів.

Тож забезпечення армії напряму залежатиме від подальшої допомоги союзників і внутрішніх можливостей бюджету.

У цей же час у парламенті обговорюють інший підхід: в Україні розглядається можливість підвищення зарплат військовим у тилу.

