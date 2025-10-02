Будут ли задержки зарплат для военных — в Раде дали честный ответ

Зарплаты для украинских военных не окажутся под угрозой, даже несмотря на рекордный дефицит оборонного бюджета. Об этом в интервью РБК-Україна заявила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.

По словам депутатки, правительство уже имеет механизм, который позволяет перекрывать временные кассовые разрывы — это деньги от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Впрочем, несмотря на гарантии стабильных выплат, проблемы остаются. Украине не хватает около 300 млрд грн на сектор обороны.

Этот дефицит начал формироваться еще в начале 2025 года: государство вынуждено самостоятельно закупать вооружение из-за нехватки помощи от партнеров, а также финансировать социальную защиту военнослужащих и их семей.

Читать по теме Бюджет Украины 2026: Рада приняла проект в первом чтении Верховная Рада Украины приняла проект государственного бюджета на 2026 год во втором чтении.

Пидласа подчеркнула, что перекрыть дыру в бюджете за счет других расходов невозможно:

— Сокращать можно лишь в пределах сектора безопасности и обороны. Даже если бы вы урезали социальные расходы на 300 млрд, хотя там таких ресурсов нет, эти средства все равно нельзя было бы направить на оборону. Ведь социалка финансируется из денег международных партнеров.

Таким образом, обеспечение армии напрямую будет зависеть от дальнейшей помощи союзников и внутренних возможностей бюджета.

В это же время в парламенте обсуждают иной подход: в Украине рассматривается возможность повышения зарплат военным в тылу.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!