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Будут ли задержки зарплат для военных — в Раде дали честный ответ

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 октября 2025, 14:00 2 мин.
Фото к: Зарплаты защитникам будут выплачиваться вовремя
Фото Pexels

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